La forma en que los colombianos consumen bebidas está cambiando. La búsqueda de energía, bienestar y nutrición está impulsando nuevas preferencias entre los consumidores, lo que abre oportunidades para que la industria de alimentos y bebidas desarrolle productos con beneficios específicos para la salud y formatos más prácticos para el consumo diario.

Así lo señala un análisis divulgado por Energía bienestar y nutrición así se transformará el consumo de bebidas de los colombianos en el 2027, basado en estudios de Kerry, Tetra Pak y GlobalData.

Según una investigación de Kerry realizada en seis países de América Latina, el 80 % de los consumidores está familiarizado con los alimentos y bebidas funcionales. Entre los atributos más valorados se encuentran el aporte nutricional, el bienestar general y los beneficios comprobados para la salud, factores que cada vez influyen más en las decisiones de compra.

La nutrición se consolida como prioridad de consumo

El interés por las bebidas funcionales responde a una visión más amplia de la nutrición. De acuerdo con una investigación de Tetra Pak sobre suplementos alimenticios y nutricionales, el 58 % de los consumidores busca apoyar su salud física, mientras que el 51 % procura cubrir sus requerimientos nutricionales diarios y el 47 % mantener sus niveles de energía durante la jornada.

Además, un 33 % afirma que consume este tipo de productos con el objetivo de favorecer su bienestar mental.

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Para Edwin Rozo, director de servicios de Tetra Pak Andina, el desafío para la industria radica en comprender las necesidades de los consumidores en distintos momentos del día y transformarlas en propuestas que combinen valor nutricional, practicidad y una experiencia diferenciada.

Cuatro tendencias definirán el mercado de bebidas

Las proyecciones del sector apuntan a un crecimiento sostenido de las bebidas listas para consumir. Según datos de GlobalData, las bebidas RTD (ready-to-drink) registrarían una tasa de crecimiento anual compuesta del 8,2 % entre 2026 y 2029, superando a otras categorías como los productos en polvo.

A partir de estas dinámicas, el mercado avanzará hacia cuatro grandes tendencias: el desarrollo de productos con ingredientes funcionales adaptados a diferentes estilos de vida; una mayor segmentación en torno al bienestar integral y beneficios específicos; el crecimiento de formatos listos para beber impulsados por la conveniencia; y una mayor personalización de las propuestas para las generaciones más jóvenes, que demandan transparencia, sabor y facilidad de consumo.

El informe también advierte que la incorporación de ingredientes funcionales plantea retos para la industria, especialmente en aspectos como la estabilidad de las formulaciones, la inocuidad y la conservación de las propiedades nutricionales. En ese contexto, las tecnologías de procesamiento y envasado serán determinantes para llevar al mercado productos seguros y viables a escala comercial.