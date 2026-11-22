La noche del sábado 21 de noviembre prometía ser una jornada para bailar y disfrutar con la música del artista puertorriqueño Anuel AA, quien llegó a Bogotá para presentarse en el escenario Vive Claro como parte de su gira 'Real Hasta La Muerte", sin embargo, el público salió decepcionado.

Aunque el artista no agotó la boletería y el mismo día del concierto todavía quedaban varias localidades disponibles, la presentación del cantante de música urbana era muy esperada por sus fanáticos, que llegaron al recinto desde las primeras horas del día para tener las mejores ubicaciones y verlo lo más cerca posible.

Malestar del público tras la presentación de Anuel

A través de redes sociales empezaron a circular videos de la presentación de Anuel en Bogotá y se evidenció una gran inconformidad por parte de los asistentes, ya que el concierto no fue lo que esperaban.

La cuenta especializada en información de artistas y conciertos, 'Conciertos Colombia' registró los momentos de la jornada desde la llegada del artista a la ciudad; aunque no había una hora exacta para el inicio de la presentación, se esperaba que Anuel empezara su show alrededor de las 9 de la noche, sin embargo, arribó a Bogotá a las 10:40 de la noche y a las 11:28 entró al recinto.

Su presentación inició a las 11:30 p. m. y, según los asistentes, solo duró 50 minutos hasta que se retiró del escenario sin despedirse de sus fanáticos. Uno de los motivos que se argumentan para la finalización del concierto a esa hora es que los permisos del escenario solo autorizaban la presentación hasta una hora límite y, así hubiera querido seguir cantando, no podría hacerlo.

Una vez el artista abandonó el escenario, los asistentes iniciaron a manifestar su inconformidad arrojando bebidas y sillas e incluso se registraron peleas en algunas de las tribunas del recinto.

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Anuel canceló su concierto en Medellín

A la presentación de Anuel en Bogotá, se suma la polémica por la cancelación de su show en Medellín, que estaba programado para el domingo 22 de noviembre y que, según la empresa organizadora, debío aplazarse para el 2027 por movimientos en la agenda del artista.

Algunos usuarios afirman que el verdadero motivo de la cancelación se debe a que la venta de boletería no fue la esperada por los organizadores.