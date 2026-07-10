Los retos que afronta Quindío a casi dos meses del terremoto del 10 de agosto

A casi dos meses del terremoto del 10 de agosto, el departamento de Quindío enfrenta una compleja crisis en su sector turístico, aunque mantiene operativa más del 90% de su oferta.

Juana Camila Gómez, secretaria de Turismo, confirmó que las autoridades locales sostienen reuniones urgentes con el gobierno nacional para impulsar la reactivación económica.

¿Qué efectos trajo el terremoto en el turismo?

En primer lugar, reveló que el departamento experimentó una dramática caída en visitantes, pasando del 80% de visitas antes del sismo a apenas el 16% en los días posteriores.

Esta reducción representa un golpe significativo para una región cuya economía depende ampliamente del turismo y que es reconocida como el número uno del país en parques temáticos.

Las mesas de trabajo con los ministros de Turismo, Industria y Comercio buscan implementar acciones en materia de promoción y conectividad.

Por eso, se le solicitó al gobierno no solo apoyo para la reconstrucción y la rehabilitación de los sectores afectados, sino también inversión en nuevas obras de infraestructura turística.

El pedido al Gobierno

Entre las medidas implementadas, las autoridades han organizado vuelos chárter desde Bogotá, Cartagena y Medellín para facilitar el acceso de visitantes.

La oferta turística del Quindío incluye experiencias variadas en materia de naturaleza, aventura, agricultura, experiencias de café, cacao y chocolate. Aunque Gómez destacó que se trata de un departamento pequeño, pero con gran diversidad de actividades para familias y turistas nacionales e internacionales.

Las autoridades reportan que se encuentra operando de manera normal desde el día siguiente al terremoto. La ocupación hotelera mostró signos de recuperación, alcanzando el 95% pocos días después del sismo, aunque posteriormente se estabilizó en niveles inferiores debido a la percepción de riesgo.

La Secretaría de Turismo implementó un proyecto de reactivación inmediata que busca recuperar la confianza de los visitantes, tanto nacionales como internacionales.

Este contenido fue creado con apoyo de una inteligencia artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.