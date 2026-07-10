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Murió reconocido cantante: su familia confirmó lo sucedido

Su importante trayectoria lo llevó a estar dos veces nominado en los Grammy.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 07 de 2026
12:37 p. m.
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La industria musical se encuentra de luto en Estados Unidos debido a que murió un reconocido cantante.

Freddie Jackson, que nació el 2 de octubre de 1956 en Harlem, Nueva York, y se consolidó como uno de los artistas más influyentes en rhythm and blues, falleció a sus 70 años.

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El deceso de este cantante, que también tuvo una aparición en la serie 'The Golden Girls', ocurrió el 5 de octubre de 2026 y fue confirmado por su familia mediante un sentido comunicado.

Este fue el mensaje tras la muerte de Freddie Jackson

En un comunicado, los seres queridos de Freddie Jackson exaltaron su legado y plantearon que lo seguirán teniendo presente día tras día.

"Con profunda tristeza, compartimos el fallecimiento de nuestro querido Freddie Jackson. Él era más que una voz legendaria. Era un alma amable y generosa que amaba a sus fans, a su familia, a sus amigos y a su música con todo lo que tenía. Durante décadas nos dio las canciones que se convirtieron en la banda sonora de nuestras historias de amor, nuestras celebraciones y nuestros recuerdos más preciados", redactaron.

"Por favor, mantengan a su familia, amigos y seres queridos en sus oraciones durante este momento difícil. Los detalles sobre los arreglos y cómo honrar su legado se compartirán en los próximos días. Descansa en paz, Freddie", concluyeron.

Así fue la trayectoria de Freddie Jackson, el importante cantante de Estados Unidos

Freddie Jackson se enamoró de la música desde su juventud e inició cantando en una iglesia en la que conoció a Paul Laurence, que posteriormente fue su productor.

Después, integró la agrupación 'Mystic Merlin' y en 1985 lanzó su primer álbum, que se tituló 'Rock Me Tonight'.

Además, fue nominado a los Grammy en 1986 en las categorías de 'mejor artista nuevo' y 'mejor interpretación vocal masculina de rhythm and blues.

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Algunas de sus canciones más conocidas son:

  • 'You are my lady'.
  • 'Have you ever loved somebody'.
  • 'Tasty love'.
  • 'Jam tonight'.
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