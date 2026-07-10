DT de Portugal rompe el silencio tras comunicado de Cristiano Ronaldo: palabras certeras

La tensión en el entorno de la Selección de Portugal ha escalado a niveles insospechados tras el revuelo generado en la última fecha FIFA.

Después de que el astro portugués Cristiano Ronaldo publicara un comunicado oficial en sus redes sociales rompiendo el silencio sobre su polémica salida de la concentración, el director técnico del combinado luso, Jorge Jesus, fue abordado por los medios de comunicación para conocer su postura al respecto. La respuesta del estratega no tardó en dar la vuelta al mundo debido a su contundencia y frialdad ante el conflicto.

Según detalló el propio delantero del Al Nassr en su escrito, la promesa inicial del cuerpo técnico era otorgarle minutos de juego durante la segunda mitad del encuentro.

Sin embargo, tras realizar trabajos de calentamiento prolongados desde el descanso, el atacante se quedó sin ingresar al terreno de juego. Para 'CR7', esta decisión representó una ruptura directa de la palabra empeñada por parte del entrenador.

En su carta abierta, Cristiano Ronaldo reconoció públicamente que su reacción posterior no fue la ideal, pidiendo disculpas a los aficionados y manifestando su total disposición a asumir cualquier tipo de sanción disciplinaria por parte de la Federación Portuguesa de Fútbol.

Pese a la tormenta mediática y a su abrupta salida de la concentración, el veterano goleador despejó los rumores sobre un posible retiro definitivo de la selección nacional, asegurando que mantiene intacto su deseo de volver a vestir la camiseta de las "quinas" en el futuro si su nivel y condiciones físicas lo permiten.

Esto respondió Jorge Jesús, DT de Portugal

Ante la presión de la prensa y las masivas reacciones generadas por el descargo del capitán, Jorge Jesus decidió adoptar una postura sumamente cautelosa para evitar echarle más leña al fuego. Lejos de iniciar un debate de declaraciones cruzadas con el futbolista, el experimentado entrenador luso reconoció de manera escueta haber leído las palabras del jugador.

"Leí el comunicado. Y ahora, como hago todos los días, voy a la Federación a trabajar, a pensar en el equipo y en la Selección portuguesa. No tengo nada más que decir", sentenció de forma tajante el director técnico ante los micrófonos.

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Con esta única frase, el timonel dejó en claro que su enfoque absoluto se encuentra en la planificación deportiva y en los siguientes compromisos oficiales del combinado nacional, intentando blindar al plantel de distracciones externas mientras se define el futuro institucional y deportivo de una de las relaciones más complejas y mediáticas en la historia reciente del fútbol europeo.

¿Cuándo vuelve a jugar Portugal?

La Selección de Portugal volverá a jugar el próximo sábado 14 de noviembre de 2026, cuando se enfrente a la selección de Dinamarca.

Este encuentro correspondiente a la fase de grupos de la Liga de Naciones de la UEFA se disputará en el Estadio Municipal de Braga, en Portugal, a las 2:45 p.m. (hora local de Colombia).

Posteriormente, cerrará esta doble fecha internacional visitando a Gales el 17 de noviembre de 2026.