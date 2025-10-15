Conferencia de Marian Rojas Estapé en Bogotá: fechas, entradas y detalles del evento

Las citas serán el 21 de octubre en Medellín y el 22 de octubre en Bogotá, en el marco de la gira internacional de Mentes Expertas, una experiencia transformadora que ha cautivado a miles de personas en América Latina y Europa.

Marian Rojas Estapé: una voz clave en la salud mental contemporánea

Marian Rojas Estapé se ha convertido en una de las figuras más influyentes del mundo hispano en temas de salud mental, equilibrio emocional y propósito de vida. Con un enfoque que combina ciencia, psicología y herramientas prácticas, la psiquiatra española ha logrado conectar con millones de lectores y asistentes en todo el mundo.

Conferencista y médico psiquiatra del Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas, profesora invitada del IPADE en México y cofundadora de iLussio, Business & Emotions, Marian ha conquistado audiencias en España, Chile y Uruguay con su mezcla de ciencia, psicología y herramientas prácticas para el bienestar personal.

Autora de obras como “Cómo hacer que te pasen cosas buenas”, “Encuentra tu persona vitamina” y “Recupera tu mente, reconquista tu vida”, Marian Rojas Estapé ha liderado las listas de ventas en Colombia y otros países de la región, posicionándose como una de las voces más cercanas y humanas en torno al bienestar emocional.

Fechas y detalles del evento en Colombia

La gira de Marian Rojas Estapé con Mentes Expertas llega por primera vez a Colombia con dos fechas confirmadas:

21 de octubre en Medellín

22 de octubre en Bogotá

En Bogotá, el evento contará con una nueva sección de entradas desde $220.000 pesos, una iniciativa que busca democratizar el acceso y permitir que más personas vivan esta experiencia en vivo.

El encuentro promete ser una jornada inspiradora para quienes buscan herramientas prácticas para gestionar el estrés, mejorar las relaciones personales y recuperar el equilibrio mental en tiempos de hiperconexión digital.

Mentes Expertas: conferencias que transforman vidas

Mentes Expertas, la firma organizadora del evento, ha sido pionera en llevar el desarrollo personal a grandes audiencias. Fundada por Marina Zambrana y Perico Cornejo, la compañía ha realizado más de 1.000 eventos en Europa y América Latina, reuniendo a referentes como Víctor Küppers, Emilio Duró, Borja Vilaseca y Enrique Rojas, padre de Marian.

Según Sharoni Rosenberg, CEO de la empresa en Chile y Colombia,

Marian siempre ha sentido un vínculo especial con su audiencia en este país. Esta gira es una oportunidad para vivir su mensaje en un formato inclusivo y transformador.

Una cita imperdible para quienes buscan bienestar emocional

Se espera que más de 8.000 asistentes participen en los encuentros de Medellín y Bogotá, marcando el inicio de una nueva etapa de Mentes Expertas en la región. Con su estilo cercano, científico y profundamente humano, Marian Rojas Estapé invita a los asistentes a reflexionar sobre los desafíos de la mente moderna y a reencontrarse con su bienestar interior.

El evento promete ser una experiencia única de aprendizaje, inspiración y crecimiento personal para todos aquellos interesados en fortalecer su salud mental y emocional.