RCN recibe dos nominaciones a los Premios TOP10 de P&M 2025 por campañas innovadoras

Las campañas ‘Suavizando las redes sociales con el ApanpachaBOT’ y ‘Fictonal Insurance’ fueron seleccionadas por su innovación, creatividad y efectividad, reafirmando el liderazgo del canal en la creación de estrategias que conectan marcas y audiencias de forma auténtica y relevante.

RCN continúa consolidándose como un referente en creatividad, innovación y estrategia digital dentro del ecosistema de medios y publicidad en Colombia. En la edición 2025 de los Premios TOP10 de la revista P&M, el canal recibió dos nominaciones que reconocen lo más destacado de la comunidad publicitaria, de comunicaciones y mercadeo del país.

RCN y su apuesta por la innovación digital

Una de las campañas nominadas es ‘Suavizando las redes sociales con el ApanpachaBOT’, desarrollada por RCN en colaboración con PHD-DRUM y McCann para Bimbo, la cual compite en la categoría Mejor Estrategia Digital. Esta distinción premia aquellas acciones que logran conectar de manera efectiva a las marcas con los usuarios a través de interacciones digitales innovadoras, generando resultados medibles y alto engagement.

La propuesta destacó por su enfoque creativo y por utilizar la tecnología como una herramienta para humanizar la conversación digital, un aspecto cada vez más valorado en el entorno de las redes sociales.

‘Fictonal Insurance’, una campaña que ya brilló en Cannes Lions

La segunda nominación corresponde a ‘Fictonal Insurance’, una campaña creada por DDB para RCN y Seguros del Estado, que compite en la categoría Campaña del Año. Esta iniciativa no solo captó la atención del público, sino que ya ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional.

En junio de este año, la campaña fue galardonada con dos Cannes Lions de Oro y un León de Plata, en las categorías de Brand Experience Activation y Media, de la mano de DDB Colombia, consolidándose como una de las estrategias más exitosas y creativas del año.

Una historia que conectó con los colombianos

‘Fictonal Insurance’ tuvo como eje central la exitosa producción de RCN ‘Darío Gómez, El Rey del Despecho’, permitiendo a los colombianos “asegurar” a sus personajes favoritos contra todo tipo de accidentes o incidentes dentro de la trama. De forma entretenida y didáctica, la campaña logró explicar cómo funciona el mundo de los seguros, integrando storytelling, cultura popular y educación financiera.

Este enfoque innovador permitió una conexión emocional con la audiencia, transformando un concepto tradicionalmente complejo en una experiencia cercana y memorable.

Cuándo y cómo votar en los Premios TOP10 de P&M 2025

La ceremonia de premiación de los Premios TOP10 de P&M se llevará a cabo en marzo de 2025. El proceso de votación estará habilitado a través del sitio oficial marketing.revistapym.com, donde los inscritos podrán apoyar sus campañas favoritas.

Las votaciones estarán abiertas desde el 26 de enero hasta el 27 de febrero, un periodo clave para que la industria y el público reconozcan las iniciativas más sobresalientes del año.