Sicarios cayeron minutos después de cometer un homicidio en Kennedy: así los atraparon

La rápida reacción policial permitió detener a los presuntos sicarios que intentaron huir en motocicleta tras un ataque armado.

Foto: Mebog

Noticias RCN

febrero 26 de 2026
09:59 p. m.
En las últimas horas, la Policía capturó a dos hombres señalados de participar en un homicidio ocurrido en la localidad de Kennedy, en el suroccidente de Bogotá.

Los presuntos sicarios fueron detenidos minutos después de perpetrar el ataque, cuando intentaban escapar en motocicleta.

Los dos hombres capturados se movilizaban en una motocicleta y dispararon contra un ciudadano en plena vía pública. La víctima fue auxiliada y trasladada de inmediato a un centro asistencial, pero falleció debido a la gravedad de las heridas.

Así fue el ataque y la huida en motocicleta de los dos sicarios

De acuerdo con los reportes preliminares, los agresores actuaron rápidamente y emprendieron la fuga tras accionar el arma de fuego.

El sonido de los disparos alertó a la comunidad y a las patrullas cercanas, lo que permitió activar de inmediato los protocolos de respuesta.

Mientras el herido era llevado a un hospital, uniformados iniciaron labores de búsqueda en el sector.

La información recopilada permitió identificar que los sospechosos se movilizaban en motocicleta, lo que facilitó el despliegue de controles en puntos estratégicos de la zona.

Cayeron dos sicarios tras cometer un homicidio en Kennedy

La activación de un plan candado en el sector resultó determinante para ubicar a los presuntos responsables. Las zonas de atención policial cerraron posibles rutas de escape, logrando interceptar a los sospechosos pocos minutos después del ataque.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron dos armas de fuego y la motocicleta en la que pretendían huir.

La captura inmediata evitó que los señalados abandonaran el área y permitió recolectar elementos materiales que ahora hacen parte del proceso investigativo.

Las autoridades informaron que uno de los detenidos registra antecedentes judiciales por hurto y por fabricación, tráfico o porte de armas de fuego. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía, que adelantará el proceso de judicialización por los delitos de homicidio y porte ilegal de armas.

