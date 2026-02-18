Alternativa Film Festival llega a Medellín: buscan artistas colombianos para crear su imagen oficial del 2026

Alternativa Film Festival (AFF) es una iniciativa global de cine con impacto social fundada por inDrive. Su convocatoria abierta va dirigida a artistas visuales colombianos para crear la imagen oficial y sus aplicaciones de la Tercera Edición de Alternativa Film Festival (AFF), que se llevará a cabo en Medellín del 21 al 30 de abril de 2026.

Más detalles de la convocatoria

Esta es la primera vez en la historia del Alternativa Film Festival que su imagen oficial se encarga a través de una convocatoria abierta, iniciando una nueva tradición.

AFF busca que la imagen oficial de cada edición sea un símbolo de su lugar y su tiempo, reflejando el contexto cultural del país y la ciudad anfitriona a través de la visión artística de creadores locales.

Para su tercera edición, Alternativa Film Festival quiere una imagen original que refleje la misión y visión del festival, y que capture la energía cultural y el espíritu de Colombia y/o Medellín, sin recurrir a estereotipos ni exotismos.

La obra seleccionada se convertirá en la imagen oficial del festival y será adaptada a todos los materiales de comunicación, tanto impresos como digitales. El artista o colectivo ganador recibirá un premio de USD 1.000, además de garantizar el crédito y visibilidad en todas las plataformas.

Esta convocatoria está abierta a artistas visuales colombianos, incluyendo artistas individuales, ilustradores, diseñadores gráficos, así como agencias creativas, estudios o colectivos.

¿Qué se debe hacer para participar?

Los postulantes deberán enviar una propuesta sólida y original de imagen oficial, con la opción de presentar hasta tres obras, ya sea como piezas independientes o como variaciones de un mismo concepto.

Se aceptan todas las técnicas, incluyendo ilustración, collage, diseño gráfico, fotografía, técnicas mixtas y obras digitales o hechas a mano, siempre que cumplan con los requisitos técnicos descritos en las bases de la convocatoria.

La fecha límite de postulación es el 28 de febrero de 2026 a las 11:59 pm (Hora COL). Las aplicaciones deberán enviarse a través de la página de la convocatoria o en el sitio web oficial de Alternativa.

El ganador y la imagen oficial del festival serán anunciados públicamente durante una rueda de prensa a finales de marzo de 2026, previo al inicio del festival.