Pareja de Alexa Torrex volvió a romper el silencio tras polémica con Juanda Caribe: envió mensaje con novia de Nicolás Arrieta

Manuela Ortiz, pareja de Nicolás Arrieta, le entregó la razón a Alexa Torrex en un nuevo 'congelado'. Vea el video.

Foto: Canal RCN.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
11:19 a. m.
En el inicio de esta semana, se generó una polémica entre Alexa Torrex y Juanda Caribe, en La Casa de los Famosos Colombia 2026.

Jhorman Toloza, el novio de la creadora de contenido, ingresó en un 'congelado' y enfrentó a Juanda Caribe por, presuntamente, realizarle un comentario fuera de lugar a Alexa.

Sin embargo, el artista y humorista manifestó ante toda la casa que jamás ha dicho nada subido de tono e, incluso, pidió que lo sacaran de la competencia en caso de que estuviera mintiendo.

En medio de esa situación, el 'jefe' de La Casa de los Famosos Colombia 2026 reveló el clip de la conversación que tuvieron Juanda Caribe y Alexa Torrex, pero, de todas maneras, ambos participantes continuaron con su desacuerdo.

Y, en la noche del 17 de febrero, Manuela Ortiz, la novia de Nicolás Arrieta, protagonizó un nuevo 'congelado' y le entregó a Alexa Torrex un mensaje que le envió su pareja. ¿Cuál fue?

Este fue el mensaje que el novio de Alexa Torrex le envió en el último congelado tras la polémica con Juanda Caribe

Manuela Ortiz se alegró de ver a Nicolás Arrieta, le dijo que lo estaba haciendo muy bien y le expresó que se sentía muy orgullosa de él y de su proceso.

Además, antes de irse, le hizo saber a Alexa Torrex que su novio le había enviado una razón.

"Alexa, saludes de Jhorman, que todo está bien, que te ama y que te adora", afirmó Manuela Ortiz, la novia de Nicolás Arrieta.

"También tú, Juanda, todo está bien, relájense. Lo están haciendo increíble, son maravillosos y siganla rompiéndola", añadió.

¿Qué pasará en la próxima jornada de nominación en La Casa de los Famosos Colombia 2026?

En el inicio de esta semana, Beba se convirtió en la nueva líder y, al entrar a la 'habitación del poder', descubrió un beneficio que le dará un giro inesperado al juego.

Y es que, en la próxima jornada de nominación, podrá elegir a dos participantes para que queden en la placa.

¿Por quiénes se decantará? Descúbralo conectándose con La Casa de los Famosos Colombia 2026 a través de las transmisiones emitidas en la pantalla principal y en la App.

 

