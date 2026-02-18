CANAL RCN
Tendencias Video

Así será el primer show de reguetón en 3D en Colombia: Jowell & Randy llegan a Bogotá

Bogotá vivirá su primer concierto de reguetón en 3D con Jowell & Randy en el Movistar Arena. Conozca fecha, precios de boletas y todos los detalles del show.

Noticias RCN

febrero 18 de 2026
11:53 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Bogotá se prepara para vivir una experiencia inédita. El próximo 28 de febrero de 2026, el dúo puertorriqueño Jowell & Randy llegará al Movistar Arena con su esperado 3D Tour.

Jowell y Randy sacuden Bogotá con su show 3D y más de 60 canciones: detalles del concierto
RELACIONADO

Jowell y Randy sacuden Bogotá con su show 3D y más de 60 canciones: detalles del concierto

No será un recital tradicional. Estamos hablando de más de tres horas continuas de música, con un recorrido completo por la carrera del dúo: desde sus inicios en el reguetón underground hasta los himnos que hoy siguen sonando en discotecas y plataformas digitales.

Un viaje audiovisual que va más allá del reguetón

El concepto del espectáculo está diseñado como una experiencia inmersiva. El público no solo escuchará música, pues sentirá la experiencia.

Concierto en El Campín fue aplazado a última hora por el estado de la cancha: Sencia dio nueva fecha
RELACIONADO

Concierto en El Campín fue aplazado a última hora por el estado de la cancha: Sencia dio nueva fecha

Habrá visuales en 3D de última tecnología proyectados en pantallas gigantes, creando un ambiente envolvente. A esto se suma un repertorio de más de 60 canciones en vivo, bailarines profesionales con varios cambios de vestuario, escenografía dinámica que evoluciona durante la noche y efectos especiales, incluidos elementos inflables que convertirán el escenario en una fiesta interactiva.

“No es solo un concierto, es un recorrido por la historia del reguetón”, explican desde la producción. La idea es que los asistentes sientan que están dentro del espectáculo, combinando nostalgia, tecnología y una puesta en escena de nivel internacional.

El formato ya fue un éxito durante 2025 en ciudades como Ciudad de México, Miami, Santiago y Lima, y ahora aterriza en Bogotá con una versión adaptada especialmente para el público colombiano.

Boletas disponibles para Jowell y Randy: precios

La presentación fue reprogramada desde diciembre de 2025 y aún quedan entradas a la venta a través de TuBoleta. Estos son algunos de los precios disponibles:

Shakira encabezará el concierto gratuito más multitudinario del mundo en Brasil
RELACIONADO

Shakira encabezará el concierto gratuito más multitudinario del mundo en Brasil

  • Tribuna Fan Sur: $380.000 + servicio
  • Tribuna Fan Sur M&G: $800.000 + servicio
  • Platea: $200.000 + servicio
  • Piso 2 (202–205 y 215–218): $260.000 + servicio
  • Piso 2 (206 y 214): $200.000 + servicio
  • Piso 2 (201 y 216, vista parcial): $230.000 + servicio.

Con esta propuesta, Jowell & Randy buscan posicionar su show como uno de los eventos urbanos más innovadores del año en la capital. Bogotá ya cuenta los días para vivir el primer concierto de reguetón en 3D del paí

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Pareja de Alexa Torrex volvió a romper el silencio tras polémica con Juanda Caribe: envió mensaje con novia de Nicolás Arrieta

Tradiciones

¿Qué es el miércoles de ceniza y cuál es el significado real de ayunar?

Conciertos

Concierto en El Campín fue aplazado a última hora por el estado de la cancha: Sencia dio nueva fecha

Otras Noticias

Artistas

Luto: murió de manera inesperada un querido actor de televisión

Este actor también se destacó como cantante y su agrupación musical fue la que confirmó su deceso.

Montería

Hallaron el cuerpo del médico veterinario que llevaba cinco días desaparecido en Montería

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres reportó el hallazgo en la vereda la Garrapata, a unos 12 kilómetros del casco urbano de la capital de Córdoba.

Salud mental

Ser mujer en Bogotá implica mayores riesgos para la salud mental, según investigación

Aeropuerto El Dorado

Aeropuerto El Dorado tendrá importante cambio: así avanzan las obras en la zona de inmigración

Independiente Santa Fe

“Hay jugadores avanzados”: DT de Santa Fe habló de refuerzos tras dura caída ante Jaguares