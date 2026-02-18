Así será el primer show de reguetón en 3D en Colombia: Jowell & Randy llegan a Bogotá

Bogotá se prepara para vivir una experiencia inédita. El próximo 28 de febrero de 2026, el dúo puertorriqueño Jowell & Randy llegará al Movistar Arena con su esperado 3D Tour.

No será un recital tradicional. Estamos hablando de más de tres horas continuas de música, con un recorrido completo por la carrera del dúo: desde sus inicios en el reguetón underground hasta los himnos que hoy siguen sonando en discotecas y plataformas digitales.

Un viaje audiovisual que va más allá del reguetón

El concepto del espectáculo está diseñado como una experiencia inmersiva. El público no solo escuchará música, pues sentirá la experiencia.

Habrá visuales en 3D de última tecnología proyectados en pantallas gigantes, creando un ambiente envolvente. A esto se suma un repertorio de más de 60 canciones en vivo, bailarines profesionales con varios cambios de vestuario, escenografía dinámica que evoluciona durante la noche y efectos especiales, incluidos elementos inflables que convertirán el escenario en una fiesta interactiva.

“No es solo un concierto, es un recorrido por la historia del reguetón”, explican desde la producción. La idea es que los asistentes sientan que están dentro del espectáculo, combinando nostalgia, tecnología y una puesta en escena de nivel internacional.

El formato ya fue un éxito durante 2025 en ciudades como Ciudad de México, Miami, Santiago y Lima, y ahora aterriza en Bogotá con una versión adaptada especialmente para el público colombiano.

La presentación fue reprogramada desde diciembre de 2025 y aún quedan entradas a la venta a través de TuBoleta. Estos son algunos de los precios disponibles:

Tribuna Fan Sur: $380.000 + servicio

Tribuna Fan Sur M&G: $800.000 + servicio

Platea: $200.000 + servicio

Piso 2 (202–205 y 215–218): $260.000 + servicio

Piso 2 (206 y 214): $200.000 + servicio

Piso 2 (201 y 216, vista parcial): $230.000 + servicio.

Con esta propuesta, Jowell & Randy buscan posicionar su show como uno de los eventos urbanos más innovadores del año en la capital. Bogotá ya cuenta los días para vivir el primer concierto de reguetón en 3D del paí