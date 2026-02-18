CANAL RCN
Bogotá quiere evitar que el Metro sea como Transmilenio: dejaron las normas claras

La Alcaldía de Bogotá difundió algunas recomendaciones para que la cultura ciudadana prime en el Metro.

Reglas del Metro de Bogotá
febrero 18 de 2026
12:06 p. m.
Si el cronograma se mantiene con las obras del Metro de Bogotá, se espera que en el primer trimestre del 2028 ya esté en operación comercial, por lo que todavía falta bastante tiempo para que los ciudadanos puedan disfrutar de esta megaobra en la ciudad.

Sin embargo, la Alcaldía de Bogotá quiere tomar ventaja desde ya y están buscando la forma para que en este medio de transporte masivo, lo que prime sea la cultura ciudadana, a diferencia de lo que se ve en Transmilenio y los servicios zonales.

Además del flagelo existente de la evasión del pago de los pasajes, las instalaciones y buses del sistema Transmilenio se han convertido en escenarios donde se reflejan muchos casos de intolerancia y cierto desorden social.

Las normas claras del Metro de Bogotá

El Distrito lanzó la campaña 'Modo Metro', donde buscan promover la cultura ciudadana. "'Modo Metro’ es pagar el pasaje con orgullo, actuar con respeto y empatía y pensar en el otro y seguir las normas de convivencia".

  • Cede la silla a personas con discapacidad, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con niños pequeños
  • Después de ti, alguien más usará esa silla. Por eso las cuidamos como si fueran de nuestra casa. Porque viajar cómodo también depende de pequeños detalles.
  • Viajar cómodo también es pensar en el espacio de los demás. Lleva tu maleta en tu mano o frente a ti y evita incomodidades.
  • ¿Playlist nueva? Recuerda que en el transporte público cada quien va a su propio ritmo. Si quieres compartir tu música, que sea contigo mismo: usa audífonos y mantengamos un ambiente tranquilo para todos.

La percepción ciudadana sobre Transmilenio

De acuerdo a la Encuesta de Victimización y Percepción Bogotá 2025 presentada por la Cámara de Comercio, la mayoría de los ciudadanos consideran que no se sienten seguros cuando se movilizan en Transmilenio.

Solamente el 7.9% de los encuestados se siente seguro en el sistema, 27.7% opinan en neutro al respecto y el 62.6% restante expresan inseguridad. Los principales focos de la percepción negativa se concentran en túneles de estaciones (Ricaurte, Jiménez y Aguas) y en los paraderos del SITP en la calle.

