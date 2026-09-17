Educación virtual e inteligencia artificial, los retos que enfrenta Colombia tras las pruebas PISA

Los resultados de las pruebas PISA volvieron a poner sobre la mesa las dificultades que enfrenta el sistema educativo colombiano. Ante este panorama, expertos llaman a fortalecer la cultura del esfuerzo y, al mismo tiempo, aprovechar las nuevas herramientas tecnológicas para transformar la educación.

Colombia volvió a quedar en evidencia tras los resultados de las pruebas PISA, que evalúan las competencias de estudiantes en diferentes áreas del conocimiento. El desempeño abrió nuevamente el debate sobre la efectividad del modelo educativo y los retos que enfrenta el país para mejorar la formación de niños y jóvenes.

En medio de esta discusión, la educación virtual y el avance de la inteligencia artificial aparecen como herramientas que pueden contribuir a ampliar el acceso a la formación y responder a las nuevas necesidades de estudiantes y profesionales.

La educación virtual gana terreno en Colombia

Manuel Herrera, director académico de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de La Rioja en España, explicó que la educación en línea se ha convertido en un instrumento fundamental para las instituciones de educación superior.

Según el académico, las universidades ya no atienden únicamente a jóvenes entre los 18 y los 24 años. La necesidad de actualizar conocimientos y desarrollar nuevas competencias ha llevado a que profesionales de diferentes edades recurran a modalidades virtuales e híbridas.

RELACIONADO ONU pide acción urgente para regular la inteligencia artificial ante riesgos para la humanidad

Herrera señaló que la digitalización representa uno de los principales desafíos para las instituciones educativas del siglo XXI. A su juicio, no basta con modernizar las plataformas tecnológicas: también es indispensable preparar a los docentes para utilizar adecuadamente estas herramientas.

En el caso colombiano, el experto destacó el desarrollo que ha tenido la educación en línea y aseguró que esta modalidad ha permitido ampliar el acceso a la educación superior y facilitar la actualización de competencias de numerosos profesionales.

RELACIONADO Trump rechazó ralentizar el avance de la IA tras las advertencias del CEO de Anthropic

La educación presencial, explicó, no pierde su importancia, sino que convive con nuevos modelos que buscan responder a las necesidades de una sociedad cada vez más digitalizada.

Inteligencia artificial: una herramienta que requiere límites

Al referirse a los resultados de las pruebas PISA, Herrera consideró que Colombia y España comparten algunas dificultades relacionadas con la formación durante las primeras etapas educativas.

En su opinión, uno de los desafíos está relacionado con el fortalecimiento de la cultura del esfuerzo y del trabajo entre niños y jóvenes. El académico también advirtió que un uso inadecuado de herramientas de inteligencia artificial puede profundizar algunas de estas dificultades si los estudiantes las utilizan para reemplazar procesos de aprendizaje y análisis.

Sin embargo, Herrera pidió evitar una mirada excesivamente alarmista frente a la inteligencia artificial. En su concepto, herramientas como ChatGPT pueden ser útiles para la educación siempre que su utilización esté acompañada de criterios y códigos éticos.

RELACIONADO CEO de Anthropic pide reducir ritmo del desarrollo de la IA para prevenir riesgos graves

El objetivo, explicó, debe ser aprovechar las posibilidades de la tecnología sin desplazar el factor humano ni las capacidades que los estudiantes necesitan desarrollar por sí mismos.

Así, el debate educativo plantea un doble desafío: avanzar en la incorporación de tecnologías como la educación virtual y la inteligencia artificial, pero, al mismo tiempo, fortalecer las habilidades, el pensamiento crítico y la disciplina necesarias para que los estudiantes puedan utilizarlas de manera responsable.