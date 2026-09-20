Valentina Ferrer reaparece tras mensaje de J Balvin y muestra cómo celebró su cumpleaños

Valentina Ferrer reapareció en redes sociales en medio de lo viral que ha sido la noticia sobre su separación con J Balvin. La modelo argentina dejó ver algunos momentos de la celebración de su cumpleaños este sábado 19 de septiembre.

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La nueva publicación de Valentina Ferrer se da tras un extenso mensaje que J Balvin le dedicó justamente por el cumpleaños. El artista paisa la felicitó y le agradeció por ser la madre de su hijo Río.

¿Cómo celebró Valentina Ferrer su cumpleaños?

En las fotografías compartidas por Ferrer, aparece con un vestido corto y plateado mientras sostiene un pastel. También publicó una foto junto a su hijo Río, quien aparece abrazándola mientras la felicita. Ferrer también recibió mensajes de felicitación de algunas de sus amigas.

En una de sus publicaciones, agradeció a quienes la acompañaron y celebró el vínculo que mantiene con ellas: “Gracias por ser mis BFF’s, hoy y siempre”.

¿Valentina Ferrer respondió al mensaje de J Balvin por su cumpleaños?

Hasta el momento, Valentina Ferrer no hizo una referencia pública directa al mensaje de cumpleaños que le dedicó J Balvin. La modelo se limitó a compartir fotografías y mensajes relacionados con su celebración y con las personas que la acompañaron en la fecha.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.