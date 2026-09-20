Valentina Ferrer reaparece tras mensaje de J Balvin y muestra cómo celebró su cumpleaños
La modelo argentina reveló detalles de la celebración de su cumpleaños, mientras en redes se habla del mensaje que le dejó el artista colombiano.
Noticias RCN
12:15 p. m.
Valentina Ferrer reapareció en redes sociales en medio de lo viral que ha sido la noticia sobre su separación con J Balvin. La modelo argentina dejó ver algunos momentos de la celebración de su cumpleaños este sábado 19 de septiembre.
La nueva publicación de Valentina Ferrer se da tras un extenso mensaje que J Balvin le dedicó justamente por el cumpleaños. El artista paisa la felicitó y le agradeció por ser la madre de su hijo Río.
¿Cómo celebró Valentina Ferrer su cumpleaños?
En las fotografías compartidas por Ferrer, aparece con un vestido corto y plateado mientras sostiene un pastel. También publicó una foto junto a su hijo Río, quien aparece abrazándola mientras la felicita. Ferrer también recibió mensajes de felicitación de algunas de sus amigas.
En una de sus publicaciones, agradeció a quienes la acompañaron y celebró el vínculo que mantiene con ellas: “Gracias por ser mis BFF’s, hoy y siempre”.
¿Valentina Ferrer respondió al mensaje de J Balvin por su cumpleaños?
Hasta el momento, Valentina Ferrer no hizo una referencia pública directa al mensaje de cumpleaños que le dedicó J Balvin. La modelo se limitó a compartir fotografías y mensajes relacionados con su celebración y con las personas que la acompañaron en la fecha.
Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.