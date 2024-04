Cristina Hurtado rompe el silencio y revela cómo es su relación con Carla Giraldo

La Casa de los Famosos Colombia sin duda alguna ha dado mucho de qué hablar en las redes sociales. Miles de internautas han manifestado su postura a favor o en contra sobre las relaciones que manejan los participantes con otros.

Sin embargo, en las redes también se ha cuestionado la relación entre las dos presentadoras del programa, Carla Giraldo y Cristina Hurtado. Algunos momentos en vivo han puesto a dudar a los televidentes que han lanzado juicios, asegurando que ambas se llevan mal.

No obstante, y para responder esta gran incógnita, la misma Cristina Hurtado reveló detalles de su convivencia con su colega, con quien comparte todas las noches en La Casa de los Famosos, producción del Canal RCN y Vix.

Cristina Hurtado reveló sin tapujos cómo es su relación con Carla

En las redes sociales del programa Buen Día Colombia, la presentadora Viena Ruiz le preguntó a Cristina Hurtado sobre su relación laboral con Carla Giraldo ante los constantes comentarios en redes sociales, a lo que la presentadora contestó sin tapujos.

La modelo aseguró que esa pregunta la hacen demasiado y respondió que su relación con Giraldo es netamente laboral, de hecho, solo comparten en el set de grabación cuando se emite el capítulo de La Casa de los Famosos.

"Nosotras ni siquiera nos vemos durante el día, ni siquiera cuando llegamos a arreglarnos. Nosotras nos encontramos en el estudio y cuando llegamos al estudio ella está como en su parte, ambas en lados diferentes, cada una concentrada con el libreto", dijo.

Aunque Cristina confesó que durante el día a veces habla con Carla para tener clara la idea del programa, aseguró que comparten algunos minutos.

"Pues la relación de Carla y yo es normal, como debe ser una relación laboral, o sea, no somos las mejores amigas, no. No salimos almorzar, yo no voy a su casa a visitarla. O sea, no, eso no pasa. Pero laboralmente normal", agregó.

La Casa de los Famosos tendrá nueva eliminación

¿Ya salvaste a tu famoso favorito en La casa de los famosos? Es hora de correr a hacerlo. Este domingo tendremos una nueva jornada de eliminación, y nadie se lo perderá a través del Canal RCN y de la app de ViX. Recuerda que ingresando a la página web de la Casa de los Famosos, podrás salvar a tu favorito.

No todo está escrito aún, y la idea es que trates de salvar a tu famoso favorito. Pero la gran pregunta es cómo salvarlo. Lo primero que tienes que tener claro es que lo debes hacer a través de la página web www.lacasadelosfamososcolombia.com.