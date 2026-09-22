James Rodríguez preocupa en Nacional antes del clásico contra Millonarios: esto dijo Lucas González

Atlético Nacional y Millonarios protagonizarán este jueves uno de los partidos más atractivos de la fecha 12 de la Liga BetPlay.

El compromiso en el estadio Atanasio Girardot genera expectativa por la posibilidad de ver frente a frente a James Rodríguez y Juan Guillermo Cuadrado, recientes incorporaciones de los dos equipos. Sin embargo, la presencia del '10' verdolaga desde el inicio quedó en duda.

James presentó algunas molestias después del partido del pasado domingo 20 de septiembre contra Llaneros, encuentro que terminó con derrota 2-0 para Nacional en Villavicencio. Su estado será evaluado antes de definir la nómina titular.

¿James Rodríguez jugará contra Millonarios?

Lucas González, técnico de Atlético Nacional manifestó que todavía no tiene certeza sobre la presencia del mediocampista.

“Alguna duda tengo todavía. James Rodríguez terminó el último partido (vs. Llaneros) un poco incómodo desde el punto de vista de salud, llamémoslo así. No sé si será un virus, pero hoy no ha entrenado al 100% con nosotros”, explicó el entrenador.

Las palabras del técnico indican que, por ahora, no se ha confirmado una lesión. La situación estaría relacionada con su estado de salud y su evolución determinará si puede disputar el compromiso.

Lucas González esperará hasta último momento por James

Pese a las dudas, el propio futbolista le manifestó al cuerpo técnico que se encuentra en condiciones de competir. González aseguró que esperará hasta este miércoles para tomar una decisión definitiva.

“Hablé con él, me dice que se siente bien para jugar. Esperaremos a ver cómo se siente mañana, y si sentimos que está listo, y nos puede ayudar, seguramente lo veremos desde el inicio. Esa decisión la tomaremos mañana”, añadió Lucas en entrevista con Blog Deportivo, de Blu Radio.

Así las cosas, por el momento, Nacional deberá esperar la evolución de James antes de confirmar si estará disponible como titular para el clásico en el Atanasio Girardot.