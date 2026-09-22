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Kelly Cárdenas presenta “Una Mala”, su nueva canción sobre las decepciones amorosas

Kelly Cárdenas presenta “Una Mala”, su nueva canción inspirada en las decepciones amorosas y en la importancia de aprender a elegirse a uno mismo.

Foto: suministrada

Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
02:00 p. m.
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Kelly Cárdenas atraviesa una nueva etapa en su carrera musical después de la acogida que tuvo “Pidiendo Cacao”, colaboración que realizó junto a Paola Jara.

Ahora, la artista colombiana vuelve a poner las experiencias sentimentales en el centro de su música con “Una Mala”, una canción inspirada en las decepciones que pueden llevar a una persona a replantearse su manera de amar.

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El tema fue escrito por Cárdenas junto a Mateo Rey y Edgar Rincón. Más allá de hablar de una ruptura, la letra plantea la importancia de mantener la esencia propia después de atravesar experiencias difíciles en una relación.

Kelly Cárdenas contó la historia que inspiró “Una Mala”

La cantante explicó que la canción tiene un significado personal, pues aborda una situación con la que considera que muchas personas pueden sentirse identificadas: entregar todo en una relación y terminar con el corazón roto.

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“Una Mala es una canción muy especial para mí porque habla de una realidad que muchas personas hemos vivido. Siempre he sido una mujer que ama con lealtad y cree en el amor auténtico; sin embargo, en ocasiones el mundo te hace sentir que ser noble es una debilidad”, expresó.


Cárdenas agregó que incluso intentó cambiar su manera de afrontar las relaciones después de esas experiencias.

“Intenté ser 'la mala' y entendí que esa no es mi esencia. Mi naturaleza es amar bonito, cuidar mi corazón y aprender a elegirme en primer lugar”, señaló.

La canción fue grabada en los estudios Eón, en Bogotá, con producción musical de Mateo Rey, mientras que Andrés Felipe Quiroga estuvo encargado de la mezcla y masterización. El video fue realizado en la capital colombiana por Viraliza Digital.

¿Quién es Kelly Cárdenas?

La trayectoria de Kelly Cárdenas no se limita a la música. La artista ha participado en programas musicales, donde estuvo bajo la tutoría de Carlos Vives.

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También ha hecho parte de producciones de televisión como Chepe Fortuna, Chica Vampiro y La Dama de Troya, entre otras...

En su faceta musical ha llegado a escenarios como El Campín, Movistar Arena y Coliseo MedPlus. Ahora, con “Una Mala”, Cárdenas continúa fortaleciendo su carrera con una canción que convierte las decepciones sentimentales en un mensaje sobre aprender a priorizarse sin renunciar a creer en el amor.

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