J Balvin encendió las redes al aparecer en las pasarelas de Milán, Italia

José Álvaro Osorio Balvin se volvió a tomar las redes sociales tras aparecer participando en la Semana de la Moda en Milán, Italia, en donde decenas de figuras de la industria ya han hecho presencia para celebrar uno de los eventos más importantes de la alta costura.

Pese a que el antioqueño ya ha tenido la oportunidad de participar en eventos de esta magnitud, al estar ampliamente relacionado con el mundo de la moda, ahora su aparición por las pasarelas ha generado distintas reacciones en redes sociales.

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J Balvin desfiló en las pasarelas de Milán

El intérprete de ‘Mi gente’ no solo se ha convertido en una de las figuras más influyentes dentro de la industria musical ya que también es un referente de moda y estilo entre los artistas del mundo entero.

Su presencia en escena ha logrado cautivar a las mejores casas de diseño por lo que ha logrado ser imagen de algunas de estas exclusivas marcas que ya se han tomado la nueva Semana de la Moda.

Para esta ocasión, el paisa ha tenido la oportunidad de desfilar en compañía de Vogue en donde se ha rodeado de distintos artistas como Cardi B, Jennifer López y algunas de las modelos más reconocidas como Gigi Hadid.

Balvin lució un traje de sastre barroco morado, con botines negros y joyas en su cuello que elevaron su atuendo. Con toda una puesta en escena, el antioqueño caminó por la Galería Vittorio Emanuele II en donde el diseño neorrenacentista se convirtió en el escenario ideal para elevar los diseños y a sus creadores.

Por supuesto, su participación en dicho evento ya ha sido celebrado por sus seguidores ya que una vez más el paisa logró poner en alto la bandera colombiana al pisar una de los eventos más exclusivos de la moda italiana.

J Balvin y su mensaje a Valentina Ferrer

Por otro lado, el artista se ha llevado la atención de los internautas al compartir un sentido mensaje dirigido a Valentina Ferrer por su cumpleaños. El post se dio en el marco del más reciente anuncio, por parte de la argentina, donde esta indicó que su relación había llegado a su fin tras casi diez años.

“Celebro la mujer que eres, tu luz, tu fuerza, tu manera de amar, tu sabiduría y ese corazón que hace más bonita la vida de quienes tienen la fortuna de conocerte. Gracias por regalarme lo más grande en esta vida: Río. Verte ser su mamá es una de las cosas que más admiro de ti”, aseguró el hombre en el post.