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Escudo de las Américas tomará medidas colectivas contra 24 grupos criminales que consideran "una amenaza compartida"

La alianza liderada por Estados Unidos anunció su primera "acción conjunta" en contra del narcoterrorismo y simpatizantes de organizaciones criminales.

Foto: AFP
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Noticias RCN

septiembre 22 de 2026
05:04 p. m.
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La primera reunión del Escudo de las Américas culminó este 22 de septiembre con el anuncio de ua alianza colectiva para sancionar a 24 grupos de crimen organizado considerados "una amenaza inmediata y compartida" en la región.

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"Anunciamos hoy la primera acción conjunta (...) para enfrentar el flagelo del narco‑terrorismo", señaló el Departamento de Estado en un comunicado.

Además, señalaron la intención de imponer congelamientos, sanciones, restricciones migratorias y de visado para los miembro, asociados y simpatizantes de dichas organizaciones, así como "responsabilidad penal para las personas que, a sabiendas, proporcionen apoyo material, incluido el apoyo logístico, a esas organizaciones".

Estados Unidos encabeza las acciones del Escudo de las Américas

Desde hace décadas, Estados Unidos aplica intrumentos económicos y jurídicos en contra de grupos armados, empresarios y políticos que considera enemigos de sus intereses.

Además, cuenta con una lista negra de personas y empresas a las que impide el acceso al sistema financiero y empresarial.

Ahora, por primera vez, la administración Trump busca ampliar ese sistema de sanciones a los 15 países que hacen parte del Escudo, es decir, casi la mitad de América Latina y el Caribe.

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Estos son los grupos sancionados por EE. UU.

Los 24 grupos de los que se habló en esta reunión ya han sido sancionados por Estados Unidos y la lista incluye a la Mara Salvatrucha, el Tren de Aragua y el ELN.

Asimismo, aparecen organizaciones como Primeiro Comando da Capital, Comando Vermelho y el Sendero Luminoso.

El paso siguiente para facilitar las acciones del Escudo es tramitar ante la OEA el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, el cual fue creado a inicios de la Guerra Fría para luchar contra la amenaza del comunismo.

Trump afirmó este martes que su país "ya no permitirá que las amenazas contra América ganen terreno en ningún lugar del hemisferio occidental" y que, de ser necesario, utilizará su poderío militar en contra de las organizaciones mencionadas.

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Los gobiernos de Perú, Chile y Colombia han sido las más recientes adhesiones al Escudo de las Américas, luego del triunfo de la ultraderecha en dichos países.

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