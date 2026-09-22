¿Qué tan poderoso es el pasaporte colombiano? Revelan su puesto en el mundo

El pasaporte colombiano ocupa el puesto 31 a nivel mundial entre los documentos con menores restricciones migratorias, de acuerdo con la edición 2026 del Passport Index, elaborado por la firma financiera Arton Capital.

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Colombia registra un puntaje de 133 en el índice. En concreto, los ciudadanos colombianos pueden ingresar a 88 países sin necesidad de visa, mientras que otros 45 destinos permiten realizar el trámite al llegar. En contraste, hay 65 países en los que se exige una visa para el ingreso.

El Passport Index 2026 reúne información pública y datos oficiales de agencias gubernamentales de 193 países. Para establecer el alcance de cada documento tiene en cuenta, entre otros aspectos, la posibilidad de viajar sin visa, obtener una visa a la llegada o cumplir con otros procedimientos migratorios simplificados.

¿Cuál es el pasaporte más poderoso del mundo en 2026?

El primer lugar del ranking mundial corresponde a Emiratos Árabes Unidos, cuyo pasaporte alcanza un puntaje de 182. Sus ciudadanos tienen acceso a 138 países sin visa, mientras que únicamente 16 destinos les exigen este documento para ingresar.

El segundo puesto es para Singapur, con acceso a 140 países. En este caso, 23 naciones exigen visa a sus ciudadanos y otras 35 permiten realizar un trámite directamente en el aeropuerto.

Entre los primeros lugares también aparecen España y Grecia, con acceso a 132 y 130 países, respectivamente. España registra 24 destinos que exigen visa, mientras que Grecia tiene 25.

Estos resultados muestran que el alcance de un pasaporte no depende únicamente del número de países a los que se puede viajar sin visa. El índice también considera las condiciones de entrada y otros factores asociados con la movilidad internacional, como la posibilidad de obtener permisos directamente al llegar al destino.

¿Qué lugar ocupa Colombia frente a otros pasaportes de América Latina?

En la clasificación regional, Colombia ocupa el décimo lugar entre los países de América Latina. Brasil aparece en la primera posición, con un puntaje de 163 y acceso a 119 países, de los cuales 35 exigen visa a sus ciudadanos.

Argentina ocupa el segundo lugar regional. Su pasaporte permite llegar a 114 países sin necesidad de visa y requiere este documento en 38 destinos. Chile, por su parte, aparece tercero, con un puntaje de 159, acceso a 115 naciones y 39 países que exigen visado.

Brasil Argentina Chile Uruguay México Perú Costa Rica Panamá Paraguay Colombia

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El ranking también incorpora otros indicadores relacionados con las condiciones de cada país. Entre ellos están el índice de inversión, que considera factores como estabilidad económica y condiciones para los negocios; y el índice de calidad de vida, que contempla desarrollo humano, esperanza de vida, educación e ingreso per cápita. También se consideran aspectos como calidad ambiental, libertades civiles, derechos políticos y seguridad pública.

La clasificación se conoce en un momento en el que la expedición de pasaportes en Colombia también ha sido objeto de atención pública. La Cancillería declaró la urgencia manifiesta para garantizar la expedición de pasaportes y visas con normalidad, después de la suspensión judicial del nuevo modelo.