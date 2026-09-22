Colombia tendrá más lluvias esta semana: estas son las zonas según el IDEAM

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) informó que durante los próximos días persistirán las condiciones lluviosas en varias zonas del país, con un incremento significativo de las precipitaciones entre el jueves y el viernes debido al tránsito de una nueva onda tropical.

De acuerdo con el reporte de la entidad, actualmente se registra nubosidad variable en sectores del norte del territorio nacional, asociada al ingreso de humedad en niveles altos desde la región Caribe y áreas del océano Pacífico. Estas condiciones han favorecido lluvias en el centro y sur de la región Caribe, así como en zonas del norte y centro de la región Andina.

En contraste, predomina el tiempo seco en amplios sectores de la Orinoquía, la Amazonía, el sur de la región Andina y parte del sur de la región Pacífica.

Persistirán las lluvias en Caribe, Andes y Pacífico

Según el Ideam, durante el resto de la semana continuará la actividad lluviosa, especialmente en el sur de la región Caribe y el norte de la región Andina. Asimismo, se prevé un aumento de la nubosidad en la región Pacífica por el ingreso de humedad desde la cuenca del océano Pacífico.

La entidad también pronosticó precipitaciones de consideración en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Además de las lluvias, se mantendrán temperaturas elevadas y alta sensación térmica en sectores del Caribe, la Orinoquía y los valles de los ríos Magdalena y Cauca, mientras que en zonas altas de la cordillera Oriental podrían registrarse descensos importantes de la temperatura mínima durante las madrugadas.

Jueves y viernes serían los días más lluviosos

El Ideam señaló que el panorama meteorológico cambiará hacia el cierre de la semana con el tránsito de la onda tropical número 51, fenómeno que favorecerá un aumento de la nubosidad y de las precipitaciones en amplias regiones del país.

Las lluvias más relevantes se concentrarían en la Orinoquía y la Amazonía, así como en sectores del centro y norte de la región Andina, el centro y sur de la región Caribe y puntos específicos de la región Pacífica.

De acuerdo con el pronóstico oficial, los días jueves y viernes serán los de mayor intensidad de lluvias, por lo que las autoridades recomiendan a la ciudadanía mantenerse atenta a los reportes y alertas meteorológicas emitidas por el Ideam.

La entidad invitó a los ciudadanos a consultar de manera permanente los boletines publicados en su página web y a utilizar la aplicación móvil “Ideam en tu mano”, donde se actualiza la información relacionada con pronósticos, precipitaciones y alertas en todo el territorio nacional.