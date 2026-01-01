Las razas de perros más afectadas por la pólvora: padecen mayor estrés

Cada fin de año, las celebraciones con fuegos artificiales, petardos y explosiones representan un momento de alegría para muchas personas, pero también una fuente de estrés intenso para los perros. El oído de los canes es mucho más sensible que el humano, y los ruidos fuertes pueden desencadenar miedo, taquicardia, temblores e incluso conductas de huida o agresividad en algunas razas.

Según investigaciones sobre la sensibilidad al ruido y la pirotecnia en distintas razas, existen diferencias significativas en cómo responden los perros a sonidos intensos y repentinos como los de la pólvora. Determinados grupos, por su temperamento, historia genética y características de comportamiento, son más propensos a sufrir ansiedad durante estos eventos.

¿Qué razas de perros sufren más con la pólvora en Año Nuevo?

Norwegian Buhund – Esta raza nórdica suele mostrar alta reactividad al ruido, incluyendo fuegos artificiales. Irish Soft Coated Wheaten Terrier – Reporta una mayor sensibilidad a ruidos fuertes que otras razas. Lagotto Romagnolo – Los estudios han identificado esta raza entre las más afectadas por sonidos repentinos. Border Collie – Perros de pastoreo con alta vigilancia pueden sobreestimularse ante estallidos fuertes.

Cocker Spaniel – Su temperamento sensible los vuelve propensos a miedo intenso con pirotecnia. Chihuahua – De tamaño pequeño y temperamento nervioso, perciben el ruido como amenaza. Labrador Retriever – Aunque suelen ser equilibrados, muchos labradores presentan ansiedad por ruido prolongado. Golden Retriever – Su sensibilidad emocional puede traducirse en estrés auditivo notable. Pastor Alemán – La socialización insuficiente puede hacerlos especialmente sensibles a la pirotecnia. Bulldog Francés – Su sistema respiratorio delicado puede agravar la respuesta al estrés por ruido.

Estos comportamientos no son exclusivos; perros mestizos o criollos también pueden desarrollar miedo intenso a los fuegos artificiales, especialmente si han tenido experiencias traumáticas previas con ruidos fuertes.

¿Por qué la pólvora afecta tanto a algunos perros?

La sensibilidad al ruido en perros tiene una base tanto genética como ambiental. Estudios han demostrado que ciertos fenotipos de miedo a los fuegos artificiales están asociados a características hereditarias, y la exposición repetida a ruidos fuertes puede reforzar este miedo con el tiempo.

Además, factores como la edad, el sexo y experiencias previas juegan un rol importante. Perros mayores o hembras tienden a mostrar respuestas más severas de ansiedad al ruido, y aquellos con experiencias traumáticas pueden desarrollar fobias más difíciles de manejar.

Durante celebraciones como Año Nuevo, es crucial que los dueños tomen medidas de cuidado adicionales y consulten con veterinarios opciones para proteger el bienestar emocional de sus mascotas frente a la pólvora.