¡Adorables! Perritos con discapacidad se roban el show en desfile de disfraces

Royi al Parque se ha convertido en una cita esperada por cientos de familias peludas que llegan cargadas de alegría, disfraces y amor. Este espacio, creado por Royi Pets, ha realizado un homenaje al vínculo incondicional entre humanos, animales y algunas de las historias más conmovedoras en las que los peludos son protagonistas de segundas oportunidades.

Show de disfraces en Royi al Parque

El esperado show de disfraces volvió a robarse todas las miradas. Entre risas, aplausos y muchas orejas moviéndose al ritmo de la música, se presentaron decenas de peludos, cada uno con su historia única.

Por supuesto, la jornada no solo estuvo cargada de innovadores trajes ya que las historias también conmovieron a los asistentes del adorable evento.

Uno de los más recordados fue Lázaro, un perrito que luego de sufrir un accidente en las calles quedó con una discapacidad, pero encontró en su familia una segunda oportunidad.

Este año, se robó los corazones con su disfraz de Rappi, recordando a los asistentes que la vida siempre tiene nuevas rutas por recorrer cuando se hace con amor.

Foto: Cortesía Royi Pets

También brilló El Colombianito, un perrito pequeño que demostró que el tamaño no define la grandeza del corazón. Rescatado de un hogar donde vivió maltrato y quedó con discapacidad en sus patitas, hoy disfruta de una vida llena de cariño.

Su familia, que lo acompaña con orgullo, volvió a conquistar el podio por segundo año consecutivo gracias a su ternura y al mensaje de esperanza que comparten con todos.

Foto: Cortesía Royi Pets

Esta fiesta de disfraces también se convirtió en una celebración para reconocer la empatía, la inclusión y el amor animal.

Un evento a la medida

Royi al Parque no solo contó con su icónico desfile de disfraces ya que la jornada también incluyó una zona en la que una gran variedad de emprendimientos exhibieron algunos de sus productos como pinturas, helados para caninos, entre otros artefactos para animales y sus tenedores.

El especial festival reunió a una decena de mascotas que, en compañía de sus familias, vivieron una de las jornadas más memorables para los “pet lovers”.