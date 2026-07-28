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Festival Camping Horizonte 2026: Cabas, The Mills y más artistas se presentarán en Guatavita

Cabas, The Mills, Telebit y más artistas estarán en el Festival Camping Horizonte 2026. Conozca las fechas, el lugar y cómo comprar las entradas.

Festival Camping Horizonte 2026: Cabas, The Mills y más artistas se presentarán en Guatavita
Foto: cortesía

Noticias RCN

julio 28 de 2026
05:20 p. m.
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La música en vivo, el camping y el contacto con la naturaleza volverán a reunirse en una nueva edición del Festival Camping Horizonte, que se llevará a cabo el 1 y 2 de agosto en Guatavita, Cundinamarca.

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El evento promete ofrecer una experiencia diferente para quienes buscan escapar del ritmo de la ciudad y disfrutar de un fin de semana rodeados de paisajes naturales, conciertos y actividades al aire libre.

Este año, el festival contará con un cartel encabezado por Cabas, The Mills, SANALEJO, Telebit y José Matera, además de una selección de artistas emergentes que han ganado protagonismo en la escena musical colombiana.

Cabas y The Mills lideran el cartel del Festival Camping Horizonte

La edición 2026 presenta una de las nóminas más destacadas desde la creación del festival. Junto a Cabas, The Mills, SANALEJO, Telebit y José Matera también estarán sobre el escenario Delasierra, Legend Effect y Roblez, entre otros talentos nacionales.

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Sin embargo, la propuesta va más allá de la música. Camping Horizonte busca convertirse en un espacio para compartir con amigos y familiares en medio de la naturaleza, ofreciendo una experiencia que combina entretenimiento, descanso y conexión con el entorno.

Los asistentes podrán instalar sus carpas, disfrutar de fogatas, recorrer senderos naturales, visitar una feria de emprendimientos y acceder a una variada oferta gastronómica durante los dos días del evento.

Camping, naturaleza y actividades para toda la familia

Uno de los aspectos que distingue al Festival Camping Horizonte es su apuesta por el cuidado del medio ambiente. Como en ediciones anteriores, el evento incluirá una jornada de siembra de árboles, iniciativa que busca dejar una huella positiva en el territorio y promover prácticas responsables con la naturaleza.

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Los organizadores señalaron que las entradas ya están disponibles a través de Passline y en los canales oficiales del festival, donde los interesados también podrán consultar las modalidades de ingreso, promociones y recomendaciones para vivir la experiencia.

Con una mezcla de conciertos, camping y actividades al aire libre, el Festival Camping Horizonte espera reunir a cientos de personas en Guatavita durante el primer fin de semana de agosto, consolidándose como una de las propuestas culturales y turísticas más atractivas de la temporada en Cundinamarca.

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