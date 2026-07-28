OPPO presenta la nueva Serie Reno16 con funciones revolucionarias de fotografía e innovador diseño de planetas 3D

OPPO lanzó hoy su nueva Serie Reno16 en el marco del Reno Universe Festival, una experiencia inmersiva realizada en Maloka City Hall que reunió a fans, creadores de contenido y medios en torno al propósito de marca de OPPO: conectar con los jóvenes colombianos a través de la inspiración. La jornada contó con la participación de invitados musicales como Reykon, Punto parlante y Maiguai, gastronomía y tecnología de punta.

Durante el evento, la marca dio a conocer los nuevos OPPO Reno16 5G y OPPO Reno16 F 5G, dispositivos que incorporan el distintivo diseño Planetas 3D Pop y un completo conjunto de funciones de fotografía y creatividad impulsadas por inteligencia artificial. Con herramientas como Pop Camera, Pop Out y las nuevas experiencias de IA de ColorOS 16, la Serie Reno16 permite capturar, editar y compartir contenido de una forma más intuitiva, creativa y personalizada.

Fotografía creativa para contar historias visuales

La Serie Reno16 se diferencia al contar con un set de cámaras de 50MP cada una, como su selfie ultra gran angular con un campo de visión de 100 grados, facilita incluir a más personas en las selfies grupales y permite lograr perspectivas más dinámicas.

En la parte trasera, los dos modelos cuentan con un sistema de triple cámara que incluye una cámara principal de alta resolución con estabilización óptica de imagen (OIS), una cámara de retrato con teleobjetivo y zoom óptico aproximado de 3.5x, y una cámara ultra gran angular que brinda mayor flexibilidad de encuadre.

Foto: OPPO

Pop Camera: la firma creativa de la Serie Reno16

Como novedad en la serie Reno, la Pop Camera trae una experiencia de captura creativa dedicada directamente dentro de la aplicación de cámara. Esta función, pionera en la industria, permite aplicar, con un solo toque, estilos de inspiración vintage como Cámara digital, Película Instantánea y Fuga de luz, facilitando la creación de fotografías con distintos estados de ánimo y estéticas.

Dentro de la aplicación de Fotos, y de manera nativa, reúne un conjunto de herramientas impulsadas por IA pensadas para una narrativa más dinámica y personalizada. El AI Remix Collage permite combinar varias fotos o videos cortos en composiciones visuales con capas, con stickers animados, contornos y texto, e incluso permite extraer sujetos en movimiento de Fotos en Movimiento o videos para usarlos como stickers.

Pop Out 2.0 amplía aún más la flexibilidad creativa, permitiendo que los sujetos "salgan" del marco en varias direcciones para lograr efectos visuales más dinámicos.

Retrato con teleobjetivo 3.5X

La Serie Reno16 también incorpora una cámara teleobjetivo 3.5 con zoom hasta 120x, diseñada para capturar retratos con una perspectiva más natural y un efecto de profundidad que resalta al sujeto sin perder detalle. Esta lente permite acercarse a la escena sin sacrificar calidad, ofreciendo imágenes más nítidas y versátiles tanto en retratos como en fotografías de objetos o escenarios distantes.

Foto: OPPO

Diseño de Planetas 3D Pop

Cada generación de la serie Reno introduce una nueva identidad de diseño, y la Serie Reno16 no fue la excepción. El color más distintivo es el Blanco Cósmico que incorpora la tecnología HoloVerse 3D, pionera en la industria, que crea un efecto visual flotante inspirado en el universo y que cambia con la luz y el movimiento. Gracias a millones de microlentes que reconstruyen la luz en el espacio, el diseño 3D genera una sensación de profundidad en las imágenes, que parecen flotar sobre la superficie del teléfono. Esto le da a la Serie Reno16 una firma visual impactante, sin dejar de lado un acabado refinado y premium.

En toda la serie, la tapa trasera de una sola pieza, moldeada en frío, se integra de forma continua con el módulo de cámaras, logrando una apariencia limpia y sin interrupciones. El OPPO Reno16 cuenta con una pantalla compacta de 6.32 pulgadas, pensada para un uso cómodo con una sola mano, junto con un marco de aluminio de grado aeroespacial que ofrece un agarre fresco y seguro. Así mismo, el OPPO Reno16 F, por su parte, ofrece una pantalla más grande, de 6.57 pulgadas, para una experiencia visual aún más envolvente.

OPPO Bubble: un nuevo compañero para la expresión

creativa

Junto con la Serie Reno16, OPPO también presentó en Reno Universe Festival su nuevo OPPO Bubble, un accesorio magnético diseñado para extender la expresión creativa más allá del smartphone.

Con un peso de tan solo 35 gramos, OPPO Bubble se adhiere magnéticamente a fundas compatibles o a anillos magnéticos, y cuenta con una vibrante pantalla AMOLED que funciona como monitor en tiempo real de la cámara trasera. Esto permite previsualizar las tomas al usar la cámara trasera, facilitando selfies, fotos grupales y composiciones creativas. OPPO Bubble también puede funcionar como visor remoto y control de obturador a una distancia de hasta 10 metros, dando a los usuarios la libertad de explorar tomas más creativas.

Disponibilidad en Colombia

La Serie Reno16 combina un rendimiento potente con una autonomía excepcional, gracias a sus baterías de hasta 7.000 mAh y carga rápida SUPERVOOC™ de 80W, además de una conectividad más estable con AI LinkBoost 4.0 y una resistencia certificada IP69K. Asimismo, integra una nueva generación de experiencias inteligentes impulsadas por IA y ColorOS 16, que incluyen traducción de menús en tiempo real, administración inteligente de facturas mediante su botón exclusivo de IA y una conectividad cruzada que facilita compartir fotos y videos con dispositivos iPhone de forma rápida y sencilla.

El OPPO Reno16 5G y el OPPO Reno16 F 5G ya están disponibles en los colores Blanco Cósmico y Violeta Crepúsculo a través de los principales almacenes de cadena, operadores móviles y tiendas online del país.