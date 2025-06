Las señales que indican cuándo es momento de cambiar la estufa

En el corazón de cada hogar, la estufa es un pilar fundamental. Desde el café mañanero hasta la cena familiar, su funcionamiento es clave para la rutina diaria. Pero, como todo electrodoméstico, tiene una vida útil.

Ignorar las señales de que su estufa está pidiendo un reemplazo no solo puede afectar la eficiencia de sus comidas, sino que, lo que es más importante, puede representar un riesgo para la seguridad de su familia.

Saber cuándo es momento de cambiar la estufa es una decisión inteligente y necesaria, que le ahorrará preocupaciones y posibles peligros.

¿Cuándo es momento de cambiar la estufa?

Su estufa, ya sea de gas o eléctrica, suele dar señales claras de que su tiempo útil está llegando a su fin. Prestar atención a estos indicadores es crucial para evitar mayores problemas.

Fallas en el encendido o calentamiento irregular: Si su estufa de gas requiere múltiples intentos para encender una hornilla, o si las llamas son débiles y amarillentas (en lugar de azules y estables), es una alerta.

En las estufas eléctricas, si las resistencias tardan demasiado en calentar o no alcanzan la temperatura deseada de manera uniforme, es un indicio de desgaste.

Olores inusuales o fugas: Un olor a gas persistente, incluso cuando la estufa no está en uso, es una emergencia. De inmediato debe cerrar el paso del gas, ventilar el área y llamar a un técnico. Pero incluso olores a quemado de plástico o cables chamuscados en estufas eléctricas son alarmas de un problema interno grave que requiere atención.

La Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de Estados Unidos advierte sobre los peligros de las fugas de gas y la importancia de la ventilación adecuada.

Daños físicos evidentes: Grietas en la superficie de vitrocerámica, óxido excesivo en quemadores de gas, o perillas que no giran correctamente o se caen, son signos de deterioro físico.

Estos daños no solo afectan la estética, sino que pueden comprometer el funcionamiento seguro del aparato. La acumulación de óxido, por ejemplo, puede obstruir las salidas de gas.

Altos costos de reparación y antigüedad: Si su estufa es una "veterana" en su cocina (más de 10-15 años, dependiendo del tipo y uso) y las visitas del técnico se han vuelto frecuentes y costosas, la inversión en una nueva podría ser más rentable a largo plazo.

Un electrodoméstico viejo a menudo consume más energía o gas para funcionar, lo que se traduce en facturas más altas. Datos de la Agencia de Protección Ambiental (EPA) de EE. UU. sugieren que electrodomésticos más antiguos suelen ser menos eficientes energéticamente.

Funciones que ya no trabajan: Si el horno no calienta de forma pareja, el temporizador no funciona, o alguna de las hornillas simplemente dejó de responder, son problemas que afectan su comodidad y la funcionalidad del aparato.

Estos fallos pueden ser complejos y costosos de reparar, haciendo que se pregunte cuándo es momento de cambiar la estufa por una más moderna y eficiente.

Seguridad al momento de cambiar la estufa

Más allá de la eficiencia y la comodidad, la seguridad debe ser siempre la prioridad número uno al evaluar si su estufa necesita ser reemplazada. Un electrodoméstico en mal estado puede convertirse en un peligro latente en su hogar.

Riesgos de fugas de gas: Las estufas de gas viejas o dañadas pueden desarrollar fugas, lo que representa un riesgo de explosión o intoxicación por monóxido de carbono, un gas inodoro e incoloro que puede ser fatal. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE. UU. alertan sobre el peligro del monóxido de carbono y la necesidad de mantenimiento regular de los aparatos a gas.

Peligros eléctricos: En las estufas eléctricas, el cableado deteriorado o las resistencias defectuosas pueden causar cortocircuitos, incendios o descargas eléctricas. Las superficies calientes que no se apagan correctamente también son un riesgo de quemaduras. El Departamento de Bomberos de Bogotá ha emitido comunicados sobre incendios en hogares relacionados con fallas en electrodomésticos.

Problemas de ventilación: Una estufa que no funciona correctamente puede generar más humo o subproductos de la combustión, afectando la calidad del aire interior, especialmente si no se tiene una buena ventilación en la cocina.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca la importancia de una buena calidad del aire interior para la salud respiratoria.