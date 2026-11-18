13 años de espera tuvieron que transcurrir para que Rockstar Games lanzara oficialmente el nuevo GTA 6 que, desde ya, se ha perfilado como uno de los videojuegos mejor valorados de toda la historia.

Pese a que su lanzamiento oficial es este 19 de noviembre, el juego ya se encuentra disponible en algunos países como Nueva Zelanda, Australia, Japón, Corea del Sur, China, Singapur, India y Filipinas en donde ya han empezado las partidas.

Por supuesto, decenas de creadores de contenido han viralizado algunos de los más sorprendentes fragmentos del juego, herramientas, novedades, entre otros gameplays que han ido revelando los impactantes detalles del videojuego más esperado de la última década.

Calificaciones del nuevo GTA 6

Como era de esperarse, la nueva entrega de Rockstar Games ya tiene una puntuación de 99 sobre 100 en Metacritic lo que ubica el juego como uno de los mejor valorados en toda la historia.

La construcción del mapa, el apartado gráfico, las nuevas herramientas, la interacción de todos los personajes, entre otros elementos ya son clave para las valoraciones que, en su mayoría, son positivas a nivel mundial.

Pese a que la franquicia ofreció distintos abrebocas de lo que se podría observar en el juego con sus trailers oficiales, la realidad de esta entrega ha superado las expectativas de todos los aficionados.

Emisora latina en GTA 6

Sin embargo, varios elementos ya han llamado especialmente la atención de los curiosos. Como ha sido usual en otras entregas de la saga, Vice City y otras regiones de Leonida cuentan con sus propias estaciones de radio en donde se combinan géneros musicales y hay interacción por parte de locutores predeterminados.

Por esto, para esta entrega, la influencia latina ha estado más presente que nunca ya que Cocoteo FM es la emisora urbana a cargo de nada más y nada menos que Bad Bunny como locutor y RaiNao. En esta los jugadores encontrarán canciones de artistas como Don Omar, Feid, Bad Bunny, Anuel AA, Myke Towers, Romeo Santos, entre otros.

Dentro del espectro también habrá una estación de salsa en donde se encontrará música del Joe Arroyo, entre otros artistas.

Interacción con mascotas en GTA 6

Además, para esta entrega los personajes tendrán una interacción más cercana con los animales del videojuego ya que se podrá jugar con estos, pasear, nadar y hasta montar en motocicletas acuáticas o demás vehículos.

Así mismo, GTA 6 contará con una gran variedad de especies que se lograrán observar en puntos estratégicos de los mapas como zonas verdes, boscosas, lagos o el océano.