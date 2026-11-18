El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en compañía del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), confirmaron que el puente peatonal y para bicicletas ubicado en la avenida Boyacá con calle 86A finalizó el izaje de la estructura metálica alcanzando casi un 90% de avance en la obra.

El nuevo puente, que beneficiará a más de 30 mil peatones y 57 mil ciclistas, también permitirá la conexión con el centro comercial Titán Plaza por la avenida Boyacá; además, una vez sea habilitado, se podrá levantar el semáforo instalado en dicho punto y que ha sido criticado por la ciudadanía debido a los trancones que se estaban generando.

Nuevo puente bicipeatonal sería entregado en diciembre

Carlos Fernando Galán informó que solo resta la etapa final de instalación y que finalmente estará habilitado en diciembre; el antiguo puente tenía 150 metros de longitud y fue reemplazado por uno de más de 280; además, se amplió de 2.26 a 7 metros el ancho de la estructura para lograr una correcta distribución del espacio para ciclistas y peatones; Orlando Molano, director del IDU, también informó que la obra cuenta con las respectivas normas sismorresistentes.

El puente que tenía Bogotá en este punto se había quedado pequeño por completo. Por eso fue necesario construir uno nuevo, mucho más ancho, señaló el alcalde Carlos Fernando Galán.

El puente contará con rampas de acceso, espacios diferenciados para ciclistas y peatones, salidas más cómodas y conectará con la alameda bicipeatonal que va desde el parque el Virrey hasta el parque La Florida.

IDU Bogotá invita a los ciudadanos a votar para ser la ciudad más querida de Colombia

Según el Instituto de Desarrollo Urbano, la ciudad cuenta con 27 nuevas obras que incluyen puentes, ciclorrutas y más espacio para caminar e invitan a la ciudadanía a votar por la ciudad en la iniciativa de 'We Love Cities' que busca apoyar "la creación y el desarrollo de ciudades que permitan a todas las personas prosperar y desarrollarse plenamente, respetando al mismo tiempo los límites ecológicos de nuestro único planeta".