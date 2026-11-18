Una nueva polémica se encuentra siendo protagonizada por Luisa Castro, actual novia de Westcol, quien se ha visto involucrada en la reciente filtración de un video en el que, al parecer, se le observa intercambiando apasionados besos con la cantante Nath.

La lluvia de comentarios generó que ambas famosas se pronunciaran al respecto en donde cada una dio su versión de lo sucedido y las causas que las habrían llevado a finalizar su presunta relación sentimental.

¿Qué pasó con la novia de Westcol?

Luisa Castro se ha convertido en una de las figuras públicas más reconocidas en redes sociales por sus contenidos y las mediáticas relaciones que ha protagonizado desde que alcanzó popularidad en redes.

Cabe recordar que la mujer inició en el mundo de los videos en internet cuando sostuvo una relación sentimental con La Liendra, quien fue su pareja sentimental por varios años. No obstante, al terminar dicha relación, decenas de usuarios vincularon a la mujer con la cantante Nath con quien se le veía bastante cercana durante varios meses.

Aunque nunca se logró confirmar su relación sentimental, en aquella época, un nuevo video ya ha encendido nuevamente las especulaciones sobre el verdadero vínculo que ambas sostuvieron. En el antiguo clip se observa, al parecer, a las dos famosas sosteniendo un largo y apasionado beso.

Por supuesto, este desató todo tipo de comentarios en redes sociales en donde varios internautas cuestionaron las razones que llevaron a finalizar la presunta relación con la artista. Ante la lluvia de críticas, Castro habría contestado, al parecer, por medio de su cuenta de Instagram.

“Yo no soy lesbiana, no pude jajaja solo hace años toda traumada con lo hijuemadres que son los hombres (...) me quería obligar a cambiar de gusto jajaja quise experimentar en mi adolescencia, pero no. Di con una personas malísima y aprovechada”, aseguró.

Además, Castro habría afirmado que Nath y su equipo se “aprovecharon” de su imagen al crear presuntas estrategias de marketing como su aparente relación con Kevin Roldán y “hacer viral y famosa” la carrera artística de la mujer.

¿Qué contestó la presunta exnovia de Luisa Castro?

Por su parte, Nath realizó un reciente live en su cuenta de TikTok en donde aclaró distintos detalles como la veracidad de su acercamiento sentimental con Luisa, el vínculo amoroso que tuvieron, la presunta aceptación de la mujer para involucrarse de manera ficticia con Kevin Roldán, entre otros temas.

“Reina, normal, si usted hubiera salido a decir que ‘Nath se enamoró sola de mí’ usted queda como una reina. Con lo que leo y veo de ti (...) yo me enamoré sola, pero yo te creí los te amo. En el momento en el que tú me ofreciste todo tu dinero, que era tanto dinero, para que yo le comprara a mi papá el aparato de su corazón y no se muriera (...) vos crees que uno hace eso en modo supervivencia”, aseguró la cantante.