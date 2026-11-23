La polémica desatada por Anuel AA continúa entre su fanaticada ya que el hombre no solo ha llegado tarde a sus conciertos, sino que también ha cancelado sus presentaciones en varios países sin fecha de reprogramación hasta ahora.

¿Qué pasó con el concierto de Anuel en Bogotá?

Considerado como el peor concierto del año, así ha sido catalogada la más reciente presentación del puertorriqueño en la capital colombiana que ni siquiera superó los 60 minutos de espectáculo.

Así lo hicieron saber cientos de asistentes, quienes compartieron sus experiencias al llegar a las instalaciones del Vive Claro desde altas horas de la mañana bajo la promesa del que sería uno de los mejores espectáculos del año.

Sin embargo, los tiempos de espera empezaron a generar incertidumbre entre los asistentes ya que el espectáculo se encontraba programado para iniciar sobre las 9:00 p.m.

Según Juan José Guerrero, creador de contenido sobre conciertos en Colombia, el intérprete de ‘Amanece’ habría llegado a Bogotá sobre las 10:40 p.m. y, posteriormente, habría decidido irse de fiesta por lo que terminó llegando al Vive Claro sobre las 11:30 p.m.

Aunque el show inició y el puertorriqueño cantó algunas de sus más grandes éxitos como ‘Sola’, ‘Secreto’, ‘Yogurcito’, ‘La ocasión’, el concierto terminó luego de 45 minutos de espectáculo.

Por supuesto, el caos no se hizo esperar ya que el descontento de los asistentes se transformó en distintos actos de violencia e intolerancia dentro del recinto. Mientras algunos fanáticos decidieron lanzar botellas, licor, cubetas, sillas y demás elementos contra el escenario, otros asistentes emprendieron disputas entre ellos mismos.

¿Cuándo será el concierto de Anuel AA en Medellín?

Al descontento se ha sumado la más reciente cancelación del concierto que ya se encontraba programado para el domingo 22 de noviembre, en el nuevo DAVIarena, en Medellín.

Hasta el momento no se conoce una nueva fecha, pues, según el más reciente comunicado, se espera que el show sea pospuesto para el 2027. Pero dicho concierto no ha sido el único cancelado por parte del artista ya que en otros países como Ecuador y España ha ocurrido lo mismo.

Frente al incumplimiento de su agenda, decenas de usuarios han solicitado reembolsos por algunas de sus presentaciones.