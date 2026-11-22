Ryan Castro, el artista paisa de música urbana, sigue creciendo dentro de la industria a nivel mundial, y actualmente es uno de los cantantes más escuchados en Colombia; recientemente, además de ser nominado a los Latin GRAMMY 2026, se presentó en el homenaje que la Academia le hizo a Daddy Yankee y también se encuentra dentro de los nominados a la categoría Mejor Álbum de Música Urbana de los Grammy 2027.

Uno de los momentos más comentados del año para 'El cantante del ghetto' se vivió pocos días después de que finalizara la Copa del Mundo 2026, que ganó España, cuando Lamine Yamal, una de las principales figuras del seleccionado campeón y del fútbol mundial, estuvo en Medellín e hizo parte de una presentación en vivo del cantante en un barrio popular.

El joven futbolista ha demostrado en varias oportunidades su gusto por la música del artista colombiano y eso ha hecho posible que se encuentren en otras oportunidades.

Así fue el encuentro entre Ryan Castro y Lamine Yamal en el terreno de juego del Camp Nou

La cuenta oficial del FC Barcelona publicó un video de un nuevo encuentro entre Yamal y Castro en la previa del partido que el club catalán disputó ante Villarreal en pleno terreno de juego; el atacante español se percató de la presencia del cantante y se saludaron amistosamente e incluso acordaron encontrarse después del partido.

A través de sus redes sociales, Ryan Castro publicó una serie de fotos de su estadía en Barcelona y del momento en que el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, le obsequió una camiseta del club con su nombre plasmado en ella.

Ryan Castro ganó dos premios en 'LOS40 Music Awards'

El motivo principal de la visita de Ryan Castro a Barcelona fue la celebración de 'LOS40 Music Awards' en donde se llevó dos premios en las categorías Mejor Canción Urbana (La Villa) y Mejor Colaboración Urbana (Pa' la seca); además, realizó una presentación en vivo durante los premios.