El violín de Alfredo de la Fé y la salsa romántica de Roberto Blades harán parte de Salsa al Parque 2026, que se realizará el sábado 28 y el domingo 29 de noviembre en el Parque Simón Bolívar, en Bogotá.

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El Instituto Distrital de las Artes (Idartes) confirmó que la edición número 27 reunirá a 15 artistas y agrupaciones. La entrada será libre durante las dos jornadas.

¿Qué artistas nacionales e internacionales estarán en Salsa al Parque 2026?

Por Cuba estarán Alfredo de la Fé y la Orquesta Aragón, que llevará al parque el sonido de la charanga. La lista de invitados internacionales se completa con Hermán Olivera, de Estados Unidos, Los Satélites, de Venezuela, y el panameño Roberto Blades.

El cartel colombiano reúne a representantes de tres ciudades. Por Medellín se presentarán David Zahan y La Eterna, mientras que Cali estará representada por Manyoma Brothers y Willy García. A ellos se suma La 33, agrupación bogotana que también integra la nómina nacional del festival.

Las cinco agrupaciones de Bogotá que tocarán en el Simón Bolívar

El Turco Perro, Cris en la Salsa Band, Kábala Ensamble, Kaona Orquesta y The Big Jhony completan el cartel.

Las cinco propuestas fueron elegidas mediante la Beca Festival Salsa al Parque 2026, una convocatoria del Programa Distrital de Estímulos que les permite llevar al escenario del Simón Bolívar el trabajo que desarrollan en la escena independiente de Bogotá.

Entre las agrupaciones locales habrá espacio para la salsa choque de Cris en la Salsa Band y para los arreglos con guitarra eléctrica y sintetizadores de Kaona Orquesta.

El Turco Perro, por su parte, incorporará sonidos del Pacífico colombiano. “Nos permitimos movernos entre diferentes ritmos, sobre todo los colombianos, como la chirimía chocoana”, explicó Mauricio Byfield, líder del proyecto, en declaraciones al Portal Bogotá.

The Big Jhony regresará a una tarima que ya conoce, pues la agrupación abrió la edición de 2022, en la que también se presentaron Maelo Ruiz, Andy Montañez y La 33.