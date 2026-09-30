WhatsApp no será de pago para usuarios: cambios de Meta aplicarán a empresas y plataformas de mensajería masiva

La difusión de mensajes en redes sociales y cadenas de WhatsApp sobre un supuesto cobro generalizado por el uso de la aplicación desde el 1 de octubre ha generado preocupación entre millones de usuarios. Sin embargo, la información requiere contexto: los cambios anunciados por Meta no afectarán a quienes utilizan WhatsApp para comunicarse de manera personal, sino a determinadas empresas que emplean herramientas avanzadas de atención y mensajería masiva.

Así lo explicó Leo Pardo, experto en marca personal consciente, quien señaló que los ajustes tarifarios están dirigidos principalmente a las compañías que utilizan WhatsApp API, una solución empresarial diseñada para gestionar grandes volúmenes de conversaciones, automatizaciones y campañas de comunicación con clientes.

Los cambios aplicarán a WhatsApp API, no a la versión personal

Según explicó el experto, actualmente existen tres modalidades de WhatsApp: la aplicación personal, utilizada por la mayoría de los usuarios para comunicarse con familiares y amigos; WhatsApp Business, orientada a emprendedores y pequeños negocios; y WhatsApp API, enfocada en empresas de mayor tamaño que requieren enviar mensajes masivos o integrar sistemas avanzados de gestión de clientes.

Pardo aclaró que las nuevas tarifas entrarán en vigor para quienes operan a través de WhatsApp API y que el costo dependerá del volumen de conversaciones gestionadas. En ese sentido, descartó que los usuarios comunes deban pagar por enviar o recibir mensajes, participar en grupos familiares o utilizar las funciones habituales de la plataforma.

“Las personas pueden seguir usando WhatsApp con normalidad. No habrá cobros para quienes utilizan la aplicación de manera personal”, explicó durante la entrevista.

RELACIONADO Corte Suprema de Justicia admite pantallazos de WhatsApp como prueba en procesos laborales

Reportan bloqueos en cuentas de WhatsApp Business

Durante la conversación también se abordó una situación que ha venido afectando a algunos emprendedores y pequeños negocios: el bloqueo temporal de cuentas de WhatsApp Business.

De acuerdo con Pardo, varios usuarios han reportado cierres o suspensiones de cuentas sin que aparentemente hayan incumplido las políticas de la plataforma. En su caso, aseguró que permaneció sin acceso a conversaciones, grupos y herramientas comerciales, lo que representó un fuerte impacto para su actividad profesional.

RELACIONADO Cómo activar la verificación en dos pasos de WhatsApp para evitar el robo de su cuenta

El experto recomendó a los emprendedores monitorear los cambios que entrarán en vigor y optimizar sus procesos de atención al cliente para hacer más eficiente cada conversación. Asimismo, reiteró que solo los negocios que requieran herramientas avanzadas de automatización, integración con CRM y mensajería masiva deberían considerar migrar hacia WhatsApp API.

Mientras tanto, insistió en que los usuarios tradicionales pueden estar tranquilos y evitar compartir información falsa sobre supuestos cobros generalizados por el uso de la aplicación. Según explicó, quienes utilizan WhatsApp para comunicarse con familiares, amigos o compañeros de trabajo no verán cambios en el servicio ni deberán asumir nuevos pagos por su uso cotidiano.