Dólar hoy en Colombia sigue sobre los $3.300: así abrió este 30 de septiembre

El dólar en Colombia comenzó la jornada de este miércoles 30 de septiembre con una caída frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM).

Pese al descenso registrado durante las primeras operaciones, la divisa estadounidense se mantiene alrededor de la barrera de los $3.300, nivel que ha vuelto a ganar protagonismo durante las últimas jornadas.

Así abrió el dólar en Colombia hoy 30 de septiembre

La moneda estadounidense abrió la jornada en $3.305, lo que representa una diferencia de $36,23 por debajo de la TRM vigente, establecida para este miércoles en $3.341,23.

Durante las primeras operaciones del mercado, el dólar registró un precio mínimo de $3.300 y un máximo de $3.305. En ese momento se habían realizado siete transacciones por un monto cercano a los US$2 millones.

El comportamiento se conoce después de varias jornadas de movimientos importantes para la moneda estadounidense. Para este 30 de septiembre, la TRM quedó en $3.341,23, cifra que representa una disminución de $8,40, equivalente al 0,25%, frente al día anterior.

Sin embargo, al ampliar el periodo de comparación, el panorama cambia. Frente al mismo día de la semana pasada, la tasa aumentó $132,57, es decir, 4,13 %.

¿Cómo se ha comportado el dólar en Colombia?

Durante septiembre, el dólar recuperó parte del terreno que había perdido previamente. La TRM de este miércoles presenta un incremento de $138,44 (4,32 %) frente al mismo día del mes anterior.

El comportamiento anual, en cambio, continúa mostrando una reducción considerable. Desde el inicio de 2026, la divisa ha bajado $415,85, equivalente al 11,07 %.

La diferencia es todavía mayor al realizar la comparación interanual: frente al 30 de septiembre de 2025, el dólar registra una disminución de $560,06, correspondiente al 14,36 %.

De esta manera, aunque la moneda estadounidense abrió a la baja este miércoles, continúa cerca de los $3.300.