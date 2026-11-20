Un nuevo ciclo en la cocina de MasterChef Celebrity está a punto de culminar y cinco participantes se encuentran tras la búsqueda del cupo dentro del top 9 de la competencia culinaria más exigente del mundo.

Sin embargo, algunos errores cobrarán factura a varios cocineros en el camino ya que el nivel de exigencia de los jueces y el exceso de confianza se han convertido en uno de los principales obstáculos para que los cocineros avancen satisfactoriamente.

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Participantes en riesgo de ser eliminados

Para este nuevo reto de eliminación se enfrentarán Emiro Navarro, Sebastián Villalobos, Sebastián Vega, Verónica Orozco y Julieta Piñeres. Considerado como uno de los duelos más complicados y reñidos hasta ahora, uno de estos cocineros se despedirá para siempre del juego y no volverá a la cocina de MasterChef.

Sin embargo, es importante tener en cuenta el rendimiento de los cinco participantes a la hora de realizar las apuestas. Verónica ha tenido importantes contratiempos, en los más recientes retos, ya que ha tenido que solucionar varias de sus preparaciones en escasos minutos.

Emiro ha sido señalado por la falta de organización que en algunos casos lo ha llevado a olvidarse de las preparaciones que se encontraba realizando. Los jueces también le han hechos llamados para tener más orden durante su proceso en la estación.

Sebastián Vega ha sido llamado, en reiteradas ocasiones, a simplificar su cocina ya que el actor suele tomar riesgos que, en algunos retos, han sido señalados por los jueces como innecesarios a la hora de jugar.

Pese a que Sebastián Villalobos ha sido reconocido por los chefs por su buen nivel y técnica, durante la mayoría de los retos, los jueces le han hecho críticas a la hora de implementar ingredientes puntuales en sus recetas.

Finalmente, Julieta Piñeres se ha llevado buenos comentarios al usar ingredientes que casi nunca nadie usa. No obstante, los jueces le han hecho serias recomendaciones ante la falta de sazón en algunos de sus platillos.

¿Quién será el próximo eliminado según la IA?

Según el análisis más reciente, hecho por ChatGPT, el próximo eliminado de la competencia podría ser el actor Sebastián Vega. Dentro de sus argumentos se expone que la ejecución bajo presión se puede ver afectada si el participante realiza un plato muy ambicioso y no logra controlar a sus contrincantes.

Además, el cocinero ha tenido dificultad para interpretar algunos de los retos ya que ha presentado varias fallas a la hora de cumplir con las exigencias de los chefs en desafíos específicos.