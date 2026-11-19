Anuel AA, el reconocido cantante puertorriqueño de música urbana, tenía programado su concierto en Medellín para el próximo 22 de noviembre de 2026 en el nuevo escenario de los antioqueños, el DAVIarena, ubicado en Sabaneta.

El show del artista se haría en medio de su gira mundial 'Real Hasta La Muerte' y marcaba su regreso a la 'ciudad de la eterna primavera' desde su show en solitario en octubre de 2025.

Durante la noche del 18 de noviembre, apenas cuatro días antes de la fecha programada, se informó que el concierto sufrió una importante modificación.

Concierto de Anuel en Medellín será reprogramado para 2027

La empresa encargada de la organización de múltiples eventos musicales en el país, Breakfast Live, comunicó a través de sus redes sociales que el concierto sería reprogramado para el 2027 debido a ajustes que el artista tuvo que realizar en su agenda de cara a la gira que está realizando.

En el comunicado, afirman que el propio artista será el encargado de comunicar a través de sus redes sociales la nueva fecha y además informaron que la nueva fecha será anunciada antes del 18 de diciembre, fecha máxima para que los interesados en la devolución del dinero hagan la solicitud en caso de no poder asistir.

De igual forma, señalaron que la boleta adquirida para la fecha del 22 de noviembre de 2026, servirá para ingresar a la nueva fecha del próximo año sin ningún tipo de trámite extra.

Concierto en Bogotá no sufrió reprogramación

A pesar del aplazamiento del concierto en Medellín, la presentación de Anuel en Bogotá programada para el sábado 21 de noviembre en el Vive Claro se mantiene sin ninguna modificación y los fanáticos que han esperado con ansias el show del puertorriqueño podrán disfrutar de su única presentación en Colombia durante todo el 2026.