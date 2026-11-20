Un caso de presunta violencia intrafamiliar encendió las alertas de las autoridades en Manizales, Caldas, luego de que una mujer denunciara que su propio hijo, de 18 años, le impedía salir de su vivienda y la mantenía retenida contra su voluntad.

Rescatan a mujer retenida por su propio hijo

La Policía Nacional intervino en el lugar y logró rescatarla. El joven fue capturado.

De acuerdo con la información entregada por la institución, el procedimiento comenzó tras una llamada a la línea de emergencias 123, en la que se reportó una situación de violencia al interior de una residencia.

Tras recibir la alerta, varias patrullas se desplazaron hasta el inmueble para verificar lo ocurrido.

Al llegar, los uniformados encontraron a la mujer, quien manifestó que no podía abandonar la vivienda debido a que su hijo se lo impedía. Según el reporte policial, el joven se encontraba alterado y también se oponía al ingreso de las autoridades.

Ante la situación, y con la autorización de la víctima, los policías solicitaron el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales para utilizar herramientas especializadas y lograr abrir la puerta principal.

Durante el procedimiento, el joven agresor intentó bloquear el ingreso de los uniformados y posteriormente escapó por la parte trasera de la casa hacia una zona verde cercana.

Sin embargo, mediante un operativo coordinado y con apoyo de las cámaras de videovigilancia, las autoridades lograron localizarlo y capturarlo por el delito de violencia intrafamiliar.

Entretanto, la mujer fue trasladada a un centro asistencial para recibir valoración médica. Según la Policía, no presentaba lesiones físicas aparentes.

El comandante de la Policía Metropolitana de Manizales, coronel Mauricio Arley Herrera Luengas, destacó la respuesta de los uniformados y recordó la importancia de denunciar estos hechos a través de las líneas 123 y 155, esta última destinada a orientar a mujeres víctimas de violencia.