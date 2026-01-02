Esto cobran J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd por un concierto: millonaria cifra

El éxito global del reguetón colombiano no solo se refleja en reproducciones, premios y giras internacionales, sino también en los altos valores que mueven sus presentaciones en vivo.

En los últimos días, comenzaron a circular cifras que revelan cuánto estarían cobrando algunos de los artistas urbanos más influyentes del país por un solo concierto, números que confirman el poder económico que hoy tiene el género en la industria musical.

Nombres como J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd encabezan la lista de los cantantes más solicitados para eventos masivos, festivales y shows privados. Las tarifas, que ascienden a miles de millones de pesos colombianos, no solo responden a la fama de cada artista, sino a la compleja logística que implica llevar a escena un espectáculo de alto nivel.

¿Cuánto cobran los cantantes colombianos de reguetón por un concierto?

De acuerdo con información difundida por un locutor de Mix Radio, los valores por concierto incluyen mucho más que la presencia del cantante. En cada presentación intervienen equipos técnicos, músicos, bailarines, personal de producción, ingenieros de sonido, seguridad privada y transporte especializado.

En ese contexto, Ryan Castro tiene un cobro estimado cercano a los $1.100 millones por show. Aun así, sus exigencias incluirían alojamiento completo para su equipo y algunos requerimientos de confort previos a la presentación.

Blessd, una de las figuras más influyentes del reguetón joven en Colombia, tendría una tarifa aproximada de $1.280 millones por concierto, sumando condiciones específicas de transporte, seguridad y elementos de hospitalidad que hacen parte del acuerdo artístico.

¿Cuánto cobrarían Maluma y J Balvin por presentarse en vivo?

En el escalón más alto aparecen Maluma y J Balvin, dos referentes globales del género urbano. El intérprete de Hawái estaría cobrando alrededor de $3.200 millones por presentación, una cifra acorde con la magnitud de sus giras, su equipo de trabajo y la producción que exige cada espectáculo.

Por su parte, J Balvin se posiciona como el artista colombiano mejor cotizado, con valores que alcanzarían los $4.000 millones por concierto. Su experiencia internacional, su estatus como pionero del reguetón colombiano y su exigencia de montajes tipo festival lo convierten en uno de los shows más costosos del mercado.

Aunque estas cifras no han sido confirmadas de manera oficial debido a la confidencialidad de los contratos artísticos, fuentes cercanas a la industria aseguran que los montos estarían dentro de esos rangos.