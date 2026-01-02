CANAL RCN
Tendencias

Esto cobran J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd por un concierto: millonaria cifra

Revelaron cuánto cobrarían J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd por un concierto.

Cuánto cobran los cantantes colombianos de reguetón
Foto: IG Blessd

Noticias RCN

enero 02 de 2026
06:47 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

El éxito global del reguetón colombiano no solo se refleja en reproducciones, premios y giras internacionales, sino también en los altos valores que mueven sus presentaciones en vivo.

En los últimos días, comenzaron a circular cifras que revelan cuánto estarían cobrando algunos de los artistas urbanos más influyentes del país por un solo concierto, números que confirman el poder económico que hoy tiene el género en la industria musical.

Yeison Jiménez vivió una pesadilla de fin de año en Cartagena: lanzó fuerte mensaje en redes
RELACIONADO

Yeison Jiménez vivió una pesadilla de fin de año en Cartagena: lanzó fuerte mensaje en redes

Nombres como J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd encabezan la lista de los cantantes más solicitados para eventos masivos, festivales y shows privados. Las tarifas, que ascienden a miles de millones de pesos colombianos, no solo responden a la fama de cada artista, sino a la compleja logística que implica llevar a escena un espectáculo de alto nivel.

¿Cuánto cobran los cantantes colombianos de reguetón por un concierto?

De acuerdo con información difundida por un locutor de Mix Radio, los valores por concierto incluyen mucho más que la presencia del cantante. En cada presentación intervienen equipos técnicos, músicos, bailarines, personal de producción, ingenieros de sonido, seguridad privada y transporte especializado.

En ese contexto, Ryan Castro tiene un cobro estimado cercano a los $1.100 millones por show. Aun así, sus exigencias incluirían alojamiento completo para su equipo y algunos requerimientos de confort previos a la presentación.

J Balvin y Residente se reconciliaron y encendieron las redes sociales
RELACIONADO

J Balvin y Residente se reconciliaron y encendieron las redes sociales

Blessd, una de las figuras más influyentes del reguetón joven en Colombia, tendría una tarifa aproximada de $1.280 millones por concierto, sumando condiciones específicas de transporte, seguridad y elementos de hospitalidad que hacen parte del acuerdo artístico.

¿Cuánto cobrarían Maluma y J Balvin por presentarse en vivo?

En el escalón más alto aparecen Maluma y J Balvin, dos referentes globales del género urbano. El intérprete de Hawái estaría cobrando alrededor de $3.200 millones por presentación, una cifra acorde con la magnitud de sus giras, su equipo de trabajo y la producción que exige cada espectáculo.

Por su parte, J Balvin se posiciona como el artista colombiano mejor cotizado, con valores que alcanzarían los $4.000 millones por concierto. Su experiencia internacional, su estatus como pionero del reguetón colombiano y su exigencia de montajes tipo festival lo convierten en uno de los shows más costosos del mercado.

Artista que competía con Maluma y J Balvin ahora pide trabajo como domiciliario en Medellín
RELACIONADO

Artista que competía con Maluma y J Balvin ahora pide trabajo como domiciliario en Medellín

Aunque estas cifras no han sido confirmadas de manera oficial debido a la confidencialidad de los contratos artísticos, fuentes cercanas a la industria aseguran que los montos estarían dentro de esos rangos.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Animales

Las razas de perros más afectadas por la pólvora: padecen mayor estrés

Yeison Jiménez

Yeison Jiménez vivió una pesadilla de fin de año en Cartagena: lanzó fuerte mensaje en redes

Viral

Video viral: hombre que se identifica como zorro recorre las calles caracterizado como el animal

Otras Noticias

Incendios

Suiza enfrenta la identificación de víctimas tras incendio en Crans-Montana

Según varios testimonios, el incendio habría sido provocado por bengalas fijadas a botellas que alcanzaron el techo, una práctica habitual en el establecimiento.

Gustavo Petro

El rifirrafe entre la exdirectora de la URF y el presidente Petro por los fondos de pensiones en el exterior

En X se desató una discusión entre la exfuncionaria y el mandatario por la intención del Gobierno Nacional con los recursos de los fondos invertidos en el extranjero.

Transmilenio

¿Cuánto costaría movilizarse en TransMilenio y SITP en 2026 si se aprueba el alza de $350?

Independiente Santa Fe

Junior vs. Santa Fe: ¿cuánto dinero recibe el campeón de la Superliga 2026?

Defensoría del Pueblo

Defensoría pide garantizar atención médica y entrega oportuna de medicamentos