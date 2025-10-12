La millonaria cifra que Westcol cobra por una historia en Instagram: "Es mucho dinero"

Westcol es considerado como uno de los creadores de contenido más populares por lo que actualmente el antioqueño es el streamer más importante en Latinoamérica.

Sus contenidos han trascendido las plataformas web ya que el también empresario ha tenido la oportunidad de incursionar en diversas industrias en donde también ya ha logrado importantes éxitos.

Por esto, su más reciente formato audiovisual le ha permitido obtener mayores visualizaciones con las que ha revelado detalles inéditos de cómo ha logrado su fama, reconocimiento y estatus en el mundo del internet.

¿Cuánto cobra Westcol por una historia en Instagram?

En una de las clases más recientes, dentro de la ‘Universidad de los Streamers’, Westcol impartió algunos de sus conocimientos más relevantes al grupo de creadores de contenido que se encuentran participando en dicho reality virtual. En la charla, el antioqueño explicó algunas de las principales dinámicas que lo han llevado a crear contenido que conecta con su público y demás audiencias.

Pese a que tomó como referencia las posibles ganancias de algunos influencers como La Liendra, el empresario reveló que ha llegado a recibir hasta 20 millones de pesos colombianos por subir una historia de escasos segundos a su cuenta oficial de Instagram.

“Si la creación de contenido se sabe utilizar y si las personas que están viendo eso lo valoran, todo el mundo puede ganar. A mí me han pagado 20 millones de pesos por una historia, por una historia que yo he grabado sentado y es mucho dinero”, explicó.

Westcol estará en la Baller League

Por otro lado, el antioqueño sorprendió a sus más fieles fanáticos al anunciar, por medio de sus redes sociales, su próxima participación en la Baller League. Esta liga de fútbol sala es considerada como una de las más famosas y reconocidas en Estados Unidos a raíz de la participación de distintos futbolistas profesionales retirados, aficionados, creadores de contenido y streamers.

Este formato se transmite en vivo por medio de diferentes plataformas como Twitch o YouTube y se ha convertido en uno de los modelos de negocio digitales más atractivos a raíz de las amplias ganancias que reciben cada uno de los presidentes y mánagers de cada equipo.