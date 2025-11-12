CANAL RCN
Mhoni Vidente alertó sobre un temblor que podría ocurrir en los próximos días en un país latinoamericano: esto dijo

La astróloga reveló el día en el que podría sentirse el movimiento telúrico. Estos son los detalles.

Foto: captura de pantalla del video.

Noticias RCN

diciembre 11 de 2025
12:19 p. m.
El 2025 está llegando a su fin y Mhoni Vidente, la reconocida astróloga que es de origen cubano, pero está radicada en México, ha continuado realizando predicciones acerca de lo que podría pasar en el cierre del año.

Fue así como en los últimos días indicó que, de acuerdo con su análisis, próximamente podría presentarse un temblor en un país de Latinoamérica y que, además, los cambios climáticos seguirían siendo protagonistas.

¿En dónde se registraría el sismo? ¿Qué días podría ser? Descubra aquí en Noticias RCN qué fue lo que dijo Mhoni Vidente.

Esto fue lo que Mhoni Vidente reveló acerca del temblor que se presentaría en la última parte del 2025

Según Mhoni Vidente, los próximos días serán claves para México y el clima y los factores telúricos darán de qué hablar.

"Definitivamente, viene una temporada de frío en estos días y se visualiza que pueda temblar el día 12 o 13 de diciembre", declaró Mhoni Vidente.

"Será un sismo relativamente pequeño, pero ahí te das cuenta de que puede ser un día mágico porque Dios da señales para empezar a cambiar", agregó la astróloga.

¿Qué otras predicciones ha realizado Mhoni Vidente en los últimos días?

Mhoni Vidente no solo ha analizado el cierre del 2025, sino que también lo que podría ser el 2026.

En consecuencia, ha indicado que, según sus visiones, el mundo podría enfrentar una nueva pandemia y que la economía del mundo llegaría a puntos muy inestables.

Además, Mhoni Vidente ha continuado afirmando que una gran cantidad de países pasarían por cambios políticos que desatarían tensión y que, entre ellos, en Venezuela llegaría un cambio considerable porque Nicolás Maduro se quedaría sin opciones para seguir en el poder.

"Nicolás Maduro ha dejado de pensar con claridad y ha cometido errores. Ya no hay remedio ni solución", ha recalcado la astróloga en ocasiones anteriores.

 

