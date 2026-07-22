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Exnovio de Esperanza Gómez le fue infiel con tres familiares: así se vengó

Esperanza Gómez reveló que un exnovio le fue infiel con tres familiares. ¿Cómo reaccionó?

Esperanza Gómez
Foto: IG Esperanza Gómez

Noticias RCN

julio 22 de 2026
08:38 a. m.
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Esperanza Gómez sorprendió al revelar un episodio desconocido de su vida sentimental. La actriz y empresaria aseguró que un exnovio le fue infiel con tres familiares y confesó cómo reaccionó tras enterarse de la traición.

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Las declaraciones fueron hechas durante una entrevista en el pódcast Piso 8, donde la creadora de contenido habló sobre la lealtad en las relaciones y recordó uno de los momentos más difíciles que vivió durante su primer noviazgo, una historia que rápidamente generó conversación en redes sociales.

¿Qué reveló Esperanza Gómez sobre la infidelidad de su exnovio?

Durante la conversación, Esperanza Gómez contó que su primera relación sentimental se extendió por nueve años y que, con el tiempo, descubrió que su entonces pareja le había sido infiel con tres integrantes de su propia familia.

Según relató, las mujeres involucradas pertenecían al mismo núcleo familiar y las relaciones ocurrieron en diferentes momentos.

Mi primer novio, con el cual duramos nueve años de relación, me puso los cachos con mi sobrina y con otra sobrina. Básicamente fueron las mismas: la mamá, la hija mayor y la hija menor. Las tres se acostaron en diferentes tiempos con mi exnovio, afirmó.

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La confesión llamó la atención porque se trata de una experiencia personal que la modelo no había contado públicamente con ese nivel de detalle.

¿Cómo reaccionó Esperanza Gómez después de conocer la traición?

Lejos de enfrentar de inmediato a su entonces pareja, la empresaria aseguró que decidió guardar silencio y actuar de otra manera.

Explicó que nunca hizo un reclamo porque prefirió responder de la misma forma, iniciando relaciones con otras personas mientras mantenía el noviazgo.

Yo me quedé callada, nunca le hice un reclamo, me hice la que no sabía y dije: 'Si así quiere jugar, pues vamos a jugar'. Le empecé a poner los cuernos a él con el tipo que me parecía lindo, recordó.

La modelo también contó que esa etapa terminó cuando conoció a Jorge Mario Delgado, quien marcó un nuevo rumbo en su vida sentimental.

Aunque gran parte de la entrevista giró alrededor de ese episodio, Esperanza Gómez también habló de la forma en que hoy entiende las relaciones de pareja y de cómo ha cambiado con el paso de los años.

Además, recordó que, pese a no haber sido madre biológica, encontró una faceta familiar al adoptar a Valentina Gómez, a quien ha acompañado desde pequeña en su crecimiento personal y profesional.

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Las declaraciones no tardaron en viralizarse y abrieron nuevamente el debate en redes sociales sobre las infidelidades, las segundas oportunidades y las distintas formas en que las personas enfrentan una traición amorosa.

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