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Cierre en estación Avenida Jiménez de Transmilenio por obras del Metro de Bogotá: ojo a los cambios

La estación temporal de la Avenida Jiménez presenta cambios en su operación por las obras de la primera línea del Metro por la troncal Caracas.

Avenida Jiménez de Transmilenio
FOTO: Transmilenio

Noticias RCN

julio 22 de 2026
11:09 a. m.
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Los usuarios de Transmilenio que frecuenten la avenida Caracas en el centro de la ciudad, tendrán que enfrentar nuevas modificaciones en una de las estaciones claves del sistema de transporte, pues se anunciaron cierres en la estación temporal de la Avenida Jiménez por causa de las obras del Metro de Bogotá.

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La estación que conecta la troncal Caracas con la troncal de la Calle 13/Américas, que funciona con una estructura temporal, ahora tendrá que enfrentar el cierre del acceso por el costado norte y el cierre parcial de los vagones 2 y 3.

¿Cómo serán los cierres en la estación de la Av. Jiménez?

A partir del 22 de julio y hasta el 10 de agosto permanecerán cerrados el acceso norte y los vagones 2 y 3 durante horarios específicos de intervención, por lo que los usuarios deberán tener en cuenta modificaciones en algunas rutas troncales y en los puntos de parada.

Los cierres se aplicarán de lunes a viernes entre las 9:00 p. m. y las 4:30 a. m. Los fines de semana iniciarán los sábados a las 4:00 p. m. y se mantendrán de forma continua hasta las 4:30 a. m. del lunes. En caso de que el lunes sea festivo, la restricción se extenderá hasta las 4:30 a. m. del martes.

Durante este periodo, el vagón 1 de la estación Temporal Avenida Jiménez, con acceso sur por la Calle 10, continuará prestando servicio normalmente. Esto permitirá mantener la operación parcial de la estación mientras avanzan las intervenciones relacionadas con el proyecto del Metro.

¿Qué rutas de Transmilenio cambian por las obras del Metro de Bogotá?

Las modificaciones operativas incluyen ajustes para varias rutas troncales. La ruta H75 realizará una parada temporal en el vagón 2 de la estación Calle 22, mientras que la ruta B75 tendrá una parada temporal en el vagón 1 de esa misma estación.

Por su parte, las rutas C15 y H15 no realizarán parada temporal en la estación temporal Avenida Jiménez durante los horarios en los que se ejecuten las intervenciones. Los usuarios que habitualmente utilizan estos servicios deberán planificar sus desplazamientos teniendo en cuenta estos cambios operacionales.

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