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Dólar en Colombia sigue cayendo y hoy alcanza un precio que no se veía desde 2019

El dólar abrió este 22 de julio con una nueva caída en Colombia y se mantiene en niveles que no se veían desde 2019.

Dólar hoy en Colombia, 22 de julio
Foto: edición

Noticias RCN

julio 22 de 2026
08:30 a. m.
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El dólar continúa dando de qué hablar en Colombia. En la jornada de este miércoles 22 de julio, la divisa abrió en $3.225,50, manteniéndose en niveles que el mercado no registraba desde 2019 y consolidando la tendencia bajista que ha marcado las últimas semanas.

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En los primeros minutos de negociación, la moneda estadounidense cayó $12,69 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), fijada para hoy en $3.238,19.

Durante el arranque de la jornada se realizaron dos transacciones por un valor de US$500.000, mientras que el precio osciló entre un mínimo de $3.225 y un máximo de $3.226.

¿Por qué el dólar sigue cayendo en Colombia?

La TRM para este 22 de julio se ubicó en $3.238,19, lo que representa una disminución de $24,39 frente al día anterior, equivalente a un descenso del 0,75 %.

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El comportamiento también refleja una caída del 0,43% frente al mismo día de la semana pasada. Si la comparación se hace con hace un mes, la reducción alcanza el 6,4 %, mientras que frente al inicio de 2026 el dólar acumula una baja del 13,81 %.

En términos anuales, el descenso es aún más significativo. La divisa vale hoy $788,08 menos que hace un año, lo que representa una disminución cercana al 19,6 %.

¿Qué significa este precio para los colombianos?

Un dólar en niveles similares a los de 2019 puede generar efectos positivos para algunos sectores de la economía. Por ejemplo, quienes planean viajar al exterior o realizan compras internacionales podrían encontrar costos más bajos, al igual que las empresas que dependen de materias primas o productos importados.

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Sin embargo, un dólar más barato también representa un reto para los exportadores, quienes reciben menos pesos por cada venta realizada en moneda extranjera.

Por ahora, el mercado continúa atento a los factores internacionales y a las decisiones económicas que puedan influir en el comportamiento de la divisa durante las próximas semanas. Mientras tanto, el dólar sigue cotizando en uno de sus niveles más bajos de los últimos siete años.

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