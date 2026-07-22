El inesperado cargo que Donald Trump impulsa para Gianni Infantino

Donald Trump estaría promoviendo a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, como candidato a la Secretaría General de la ONU, según medios estadounidenses.

La información publicada por The New York Post citó a fuentes cercanas a la administración estadounidense. Aunque la eventual candidatura enfrenta varios obstáculos diplomáticos, el solo hecho de que el nombre de Infantino aparezca entre los posibles aspirantes evidencia el peso que hoy tiene la FIFA en el escenario internacional.

¿Por qué Donald Trump quiere a Gianni Infantino en la ONU?

De acuerdo con el reporte, Trump considera que Gianni Infantino reúne las condiciones para liderar Naciones Unidas por su capacidad para dialogar con distintos sectores y su reconocimiento global.

Haría un trabajo excelente y es apreciado por todos, dijo Paolo Zampolli, enviado especial de Trump al reconocido diario.

La cercanía entre ambos se fortaleció durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, organizada por Estados Unidos, México y Canadá. A lo largo del torneo compartieron varios eventos oficiales y fueron protagonistas de la ceremonia de premiación tras la final entre España y Argentina.

Paolo Zampolli, empresario y enviado especial de Trump para alianzas globales, aseguró al diario estadounidense que el presidente de la FIFA "haría un trabajo excelente" y destacó que es "apreciado por todos".

También afirmó que podría aportar una visión renovada a la organización internacional y utilizar el deporte como herramienta para tender puentes entre países.

La relación entre ambos dirigentes, sin embargo, ha sido objeto de críticas. Durante el Mundial, Infantino respaldó iniciativas impulsadas por Trump e incluso le entregó el primer Premio de la Paz de la FIFA, una decisión que despertó cuestionamientos sobre la cercanía entre el organismo deportivo y la política.

¿Tiene opciones Gianni Infantino de dirigir Naciones Unidas?

Pese al respaldo que recibiría desde Washington, el camino hacia la Secretaría General de la ONU no es tan sencillo.

El sucesor del portugués António Guterres será elegido este año mediante un proceso que exige primero la recomendación del Consejo de Seguridad, donde Estados Unidos cuenta con poder de veto, y posteriormente la aprobación de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Además, Infantino no es el único nombre que ha surgido para reemplazar a Guterres. Entre los posibles aspirantes también figuran el argentino Rafael Grossi y la expresidenta de Chile Michelle Bachelet.

A esto se suma que parte de la comunidad diplomática considera que el próximo secretario general debería provenir de una región que nunca ha ocupado el cargo, como América Latina o el Caribe.

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Mientras tanto, Gianni Infantino continúa al frente de la FIFA, donde su mandato se extiende hasta marzo de 2027 y, por ahora, no tiene rivales para mantenerse en la presidencia del organismo.

Aunque no existe una confirmación de que acepte una eventual candidatura, la propuesta impulsada desde la Casa Blanca vuelve a poner en evidencia cómo el fútbol y la política internacional se cruzan cada vez con mayor frecuencia.