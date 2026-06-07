Médicos del Hospital Alma Mater de Medellín renuncian tras más de tres meses sin sueldo

El Hospital Alma Mater de Medellín atraviesa una crisis financiera que ha dejado a su personal médico y administrativo sin recibir salarios durante tres meses, situación que ha provocado el cierre de más de 200 camas de hospitalización y amenaza la continuidad de servicios esenciales como pediatría.

RELACIONADO Médicos intensivistas asumen hasta tres empleos para sobrevivir en medio de la crisis de la salud

El personal de salud denunció que, pese a la falta de pago, muchos profesionales continúan trabajando:

Por falta de recurso humano en el servicio farmacéutico, los compañeros tienen que hacer turnos extras y mirar cómo resuelven el día a día en el servicio.

Renuncian médicos porque no reciben su sueldo

La situación ha obligado médicos y demás personal de salud a tomar decisiones drásticas, muchos de ellos no tuvieron más alternativa que renunciar y buscar empleo en otras instituciones para poder subsistir.

Quienes permanecen en el hospital han tenido que extender sus jornadas laborales y duplicar turnos para compensar la escasez de personal, turnos extraordinarios que tampoco están siendo remunerados.

Tenemos compañeros que se han ido de la institución. Renuncia motivada. No tenemos con qué venir a hacer un turno. No tenemos plata. La gente no tiene con qué venir a trabajar, tampoco tiene con qué vivir, ni con qué mercar, ni con qué pagar los servicios, ni los arriendos.

Personal de salud exige intervención del gobierno

Ante esta crítica situación, el personal del Hospital Alma Mater radicó un documento oficial ante las autoridades de salud departamentales y nacionales solicitando intervención urgente.

El llamado incluye no solo el pago de los salarios adeudados al personal, sino también la solicitud de que se salden las deudas que mantienen las EPS con la institución hospitalaria.

El cierre de las 200 camas de hospitalización ya está afectando la capacidad de atención del hospital, y existe el riesgo inminente de que se cierren las camas del servicio de pediatría. Adicionalmente, se reporta el cierre de servicios para pacientes de EPS que han sido intervenidas por el Gobierno Nacional, lo que agrava aún más la situación del acceso a la salud en la región de Antioquia.