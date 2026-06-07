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Gobierno Petro no habría prestado atención a las “líneas rojas” de alias Calarcá: ministro de Justicia

El ministro Jorge Iván Cuervo sugiere una reingeniería total para continuar las negociaciones de paz con las disidencias de alias Calarcá.

Noticias RCN

julio 06 de 2026
11:31 a. m.
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En las últimas horas, el ministro de Justicia, Jorge Iván Cuervo, reconoció públicamente las fallas en el proceso de negociación de paz con las disidencias de alias Calarcá.

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El ministro Cuervo admitió que no existieron líneas rojas claras durante los diálogos con esta disidencia de las Farc:

No se avanzó de manera adecuada, no hubo unos elementos claros de esas líneas rojas no deberían cumplirse en una negociación (…) Eso es una decisión política que adoptó el Gobierno Nacional y la Oficina del Alto Comisionado.

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Las líneas rojas que el Gobierno Nacional ignoró con alias Calarcá

De acuerdo con el ministro de Justicia, elementos fundamentales como la prohibición del reclutamiento de menores, los acosos a comunidades civiles y la muerte de líderes sociales no se habrían establecido como condiciones innegociables.

Al mismo tiempo, reconoció que hubo incertidumbre desde el inicio de la ley de paz total y que se negoció con grupos armados que no demostraron intenciones de paz.

Al grupo de él se le atribuye la muerte de los líderes sociales. Eso deberían haber sido líneas rojas en el marco de la negociación, pero no hubo esa certidumbre.

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¿El gobierno Petro se excedió en las concesiones de negociación con ‘Calarcá’?

Respecto a las concesiones otorgadas a alias Calarcá durante el proceso de paz, el ministro aseguró que fueron decisiones políticas adoptadas por el Gobierno Nacional y la Oficina del Alto Comisionado para facilitar las negociaciones, amparadas en la Ley 418 de orden público.

Sin embargo, aclaró que llegó al cargo hace apenas cinco meses, mientras que las negociaciones con grupos armados ilegales iniciaron desde el comienzo del gobierno Petro.

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