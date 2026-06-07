Hamás disuelve su órgano de gobierno en Gaza y abre paso a una nueva administración

Hamás anunció este lunes la disolución del organismo que gobernó la Franja de Gaza durante casi dos décadas, una decisión que abre la puerta a que un comité de tecnócratas asuma la administración del territorio.

La medida representa un cambio político para el movimiento islamista palestino, que controla el enclave desde 2007 tras enfrentamientos con Fatah.

Según informó Ismail al Thawabta, jefe de la oficina de medios del gobierno de Hamás, el responsable del comité de emergencia gubernamental, Mohamed al Farra, presentó oficialmente su dimisión. Además, el movimiento decidió disolver ese comité para facilitar la transición administrativa y gubernamental hacia el Comité Nacional para la Administración de Gaza (NCAG).

¿Por qué Hamás disolvió su órgano de gobierno en Gaza?

De acuerdo con Hamás, la decisión busca facilitar el proceso de transición hacia el NCAG, un organismo que actualmente tiene sede en El Cairo. Este comité fue creado por la denominada "Junta de Paz", establecida por el presidente estadounidense Donald Trump durante las negociaciones que condujeron al alto el fuego entre Hamás e Israel.

El portavoz de Hamás, Hazem Qasem, afirmó que el movimiento da "un nuevo paso" al renunciar a administrar la Franja de Gaza con el objetivo de privar a Israel de cualquier argumento para continuar su ofensiva. Además, un alto cargo de la organización aseguró a AFP, bajo condición de anonimato, que la decisión fue comunicada a otras facciones palestinas durante una reunión en El Cairo y que estas la aprobaron.

¿Qué obstáculos siguen impidiendo una transición en Gaza?

Pese al anuncio, uno de los principales puntos de desacuerdo sigue siendo el desarme de Hamás. La organización sostiene que solo contempla esa posibilidad dentro de una iniciativa política palestina, mientras que Israel mantiene una posición contraria.

El presidente del NCAG, Ali Shaath, aseguró en la red social X que el comité está preparado para asumir sus responsabilidades nacionales cuando disponga de los recursos y capacidades necesarios, mientras la "Junta de Paz" reiteró que todas las armas deben quedar bajo el control de ese organismo.

El politólogo Mkhaimar Abusada calificó la decisión como principalmente "simbólica" y sostuvo que el verdadero obstáculo continúa siendo la aceptación del desarme de Hamás. La segunda fase del alto el fuego, que contemplaba ese punto y una retirada progresiva de las fuerzas israelíes de Gaza, permanece estancada desde hace meses, mientras Israel ha reforzado su presencia en el territorio.

En paralelo, Israel mantiene su rechazo tanto al regreso de Hamás al poder como, por ahora, a que la Autoridad Palestina asuma el control de Gaza. Ambas partes continúan acusándose mutuamente de incumplir el alto el fuego.

Según el Ministerio de Salud de Gaza, bajo la autoridad de Hamás, al menos 1.072 palestinos han muerto desde la entrada en vigor de la tregua, cifras que la ONU considera fiables. Por su parte, el ejército israelí reportó seis bajas en el mismo periodo: cinco soldados y un contratista.