Yeferson Cossio donó 500 esterilizaciones para gatos y perros en Urabá, Antioquia

No cabe duda de que Yeferson Cossio se ha convertido en uno de los creadores digitales más relevantes y con mayor popularidad en el país. Sus contenidos, atractivos en internet, no solo han abordado temáticas cómicas, sino que también se ha convertido en un referente animalista.

Por esto, el hombre decidió compartir nuevos detalles de su misión en Urabá en donde su trabajo con los más vulnerables hasta ahora está iniciando.

Yeferson Cossio esteriliza animales en el Urabá

En las horas más recientes, el creador de contenido tomó su cuenta oficial de Instagram para compartir detalles sobre su nuevo viaje en Urabá al donar 500 esterilizaciones para gatos y perros del golfo.

En las imágenes el hombre ha compartido desde su aterrizaje hasta su recorrido en lancha, pues su objetivo es llegar a las comunidades más remotas en las que la población de animales en condición de calle no está controlada.

“Dos horas y media en lancha, selva adentro. Con estas 500 esterilizaciones vamos puntualmente a ciertas comunidades remotas y así vamos a dejar controlada la población y erradicado el problema de raíz allá”, expresó.

Actualmente, el antioqueño se encuentra en la vereda La Pola, lugar en el que, según Cossio, nunca nadie había ido a llevar esterilizaciones. Así mismo, exaltó la importancia de que todos sus seguidores sigan consumiendo su contenido cómico ya que con este ha logrado financiar dichas jornadas en distintos territorios del país.

“Literalmente somos los primeros en venir aquí. Gracias a ustedes podemos hacer estas cosas, que ven mis videos y se obtienen los recursos para hacer estas cosas”, señaló.

También, compartió un caso de uno de los caninos operados que presentó una importante condición de salud al tener al descubierto una parte de su pata que estaba siendo consumida por gusanos.

Yeferson Cossio, un referente animalista en el país

El antioqueño no solo ha logrado ser mediático por polémicas y contenidos virales en internet ya que también ha logrado convertirse en un referente animalista al fomentar iniciativas animalistas en pro de los más vulnerables.

Su trabajo lo ha llevado a ofrecer cientos de esterilizaciones por todo el territorio nacional en donde la sobrepoblación ha creado más problemáticas como el abandono y el maltrato.