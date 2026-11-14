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De Ryan Castro a Ritvales: los eventos que sumaron más de 100.000 asistencias en Colombia

El concierto de Ryan Castro en El Campín y el festival Ritvales en Medellín sumaron más de 100.000 asistencias en un fin de semana.

Foto: Breakfast

Noticias RCN

noviembre 14 de 2026
09:53 a. m.
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El último fin de semana de octubre de 2026, Ryan Castro llevó su fiesta de Halloween al estadio El Campín de Bogotá, mientras la música electrónica se tomó el Parque Norte de Medellín.

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Según el balance de la productora colombiana Breakfast Live, Awooween y Ritvales sumaron más de 100.000 asistencias entre el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

¿Cuántas personas asistieron a Awooween y Ritvales?

El concierto de Ryan Castro reunió a cerca de 51.255 asistentes en una sola noche. La presentación en El Campín se sumó a un año en el que el artista vendió más de 150.000 entradas, según la productora. Ese balance incluye actuaciones en cuatro estadios y en el Coliseo MedPlus.

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En Medellín, Ritvales registró 49.000 asistencias durante sus dos jornadas. La suma con Awooween reúne el público de una noche en Bogotá y el acumulado de los dos días del festival en Medellín.

El balance también recoge las dos fechas agotadas de Reykon en Bogotá. Breakfast Live reportó más de 11.000 asistentes y más de 500 empleos directos por concierto. Buena parte del público tenía 30 años o más.

En la misma ciudad, la productora anunció lleno para las dos presentaciones del puertorriqueño Omar Courtz, programadas para el 12 y el 13 de noviembre.

¿Qué conciertos vienen en Bogotá, Medellín y Barranquilla?

Juanes se presentará el 14 de noviembre en el DAVIarena, en el área metropolitana de Medellín. Allí también están previstos los conciertos de Chayanne el 19 y Kris R el 20 de noviembre.

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En diciembre, Martin Garrix tocará el 4 en Bogotá y el 5 en Medellín. Camilo cantará el 5 en Barranquilla y tendrá dos fechas en Bogotá, el 11 y el 12. La programación continuará el 30 de enero de 2027, cuando Anyma lleve su espectáculo ÆDEN al Parque Simón Bolívar de Bogotá.

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