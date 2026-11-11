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Video | Cayó delincuente que hurtaba violentamente a personas que caminaban por el Parque La Mariposa

El sujeto, de 35 años, tenía una orden de captura vigente y deberá cumplir una condena en prisión.

Valentina Bernal

noviembre 11 de 2026
03:41 p. m.
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Un hombre de 35 años fue capturado por la Policía en el centro de Bogotá, luego de que los uniformados comprobaran que tenía una orden judicial vigente por el delito de hurto agravado.

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El operativo tuvo lugar en el sector del Parque de la Mariposa, en el marco de las actividades de vigilancia y control que adelantan las autoridades en esta zona de la capital para identificar a personas requeridas por la justicia.

Así identificaron al delincuente que robaba en el Parque La Mariposa

La captura fue realizada por una patrulla de la Estación de Policía Santa Fe, con el apoyo de uniformados del Plan Centro.

Durante los controles, los policías solicitaron los antecedentes del ciudadano y, al consultar sus datos en el sistema, encontraron un reporte positivo que confirmó la existencia de una orden de captura en su contra.

Tras verificar la información, los uniformados hicieron efectiva la orden judicial y trasladaron al hombre para dejarlo a disposición de la autoridad competente.

¿Por qué delitos tenía antecedentes?

De acuerdo con la información entregada por la Policía, el hombre registra anotaciones por concierto para delinquir, hurto agravado y abuso de confianza.

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Además, fue puesto a disposición de la autoridad judicial que lo requiere para el cumplimiento de una condena intramural, es decir, una pena que debe cumplir en un establecimiento carcelario.

Más de 3.400 capturas por orden judicial en Bogotá

La Policía Metropolitana de Bogotá informó que, en lo corrido del periodo reportado, ha logrado la captura de 3.426 personas mediante orden judicial por diferentes delitos.

Estas detenciones hacen parte de los operativos de control y verificación de antecedentes que se desarrollan en distintos sectores de la ciudad.

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